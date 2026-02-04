Сбережения граждан и ФОПов в банках превысили 1,6 трлн грн

Общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках составила более 1 617,7 миллиарда гривен, что на 225,5 миллиарда больше предыдущего показателя. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как изменились вклады в банках

«По состоянию на 1 января 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила более 1 617,7 млрд грн, что на 225,5 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 января 2026:

вклады в национальной валюте — 1073,3 млрд грн (+173,8 млрд грн за 2025 год);

вклады в иностранной валюте — 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн за 2025 год).

Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 января 2026 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 12,5%. Сумма их вкладов составила 201,8, что на 32,9 млрд грн больше, чем в прошлом. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Рост объема вкладов физических лиц — это ключевой индикатор доверия граждан и бизнеса к банковской системе. Даже в условиях полномасштабной войны депозитная база не только сохраняется, но и растет», — считает директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

Увеличение присутствия средств физических лиц-предпринимателей в депозитной структуре подтверждает, что система гарантирования вкладов работает не только для населения, но и малого бизнеса. Для ФОП это означает предсказуемость, защиту и возможность планировать деятельность, не выводя ресурсы из банковской системы.

С 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФОП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 января 2026 г. в реестре участников Фонда насчитывался 61 банк.