Курс валют в среду: доллар и евро в банках подорожали

В среду, 4 февраля, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 12 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро прибавил 7 копеек в покупке и 16 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,50 грн. Евро покупают за 50,77 грн, а продают за 51,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,15−43,25, евро — 51,15−51,31 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,27−43,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,20−51,21 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту