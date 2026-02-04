Традиционные двигатели постепенно теряют долю на рынке новых легковых автомобилей

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 58% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 60%. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие авто популярны

Самыми популярными в Украине стали бензиновые модели, им принадлежит 34% продаж новых авто в январе, в прошлом году было 39%. Доля гибридных авто несколько уменьшилась — с почти 25% до 23,5%.

Также 23,5% охватили дизельные автомобили, против 21% в январе 2025 г. с 15% до около 19% выросла доля электрических авто. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Лидерские позиции по сегментам