В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 58% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составил 60%. Об этом сообщает Укравтопром.
Традиционные двигатели постепенно теряют долю на рынке новых легковых автомобилей
Какие авто популярны
Самыми популярными в Украине стали бензиновые модели, им принадлежит 34% продаж новых авто в январе, в прошлом году было 39%. Доля гибридных авто несколько уменьшилась — с почти 25% до 23,5%.
Также 23,5% охватили дизельные автомобили, против 21% в январе 2025 г. с 15% до около 19% выросла доля электрических авто. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидерские позиции по сегментам
- Бензиновые автомобили — HYUNDAI Tucson;
- Гибридные — TOYOTA RAV-4;
- Дизельные — RENAULT Duster;
- Электро — BYD Leopard 3;
- Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.
Источник: Минфин
