JPMorgan запустит индекс долга пограничных рынков в локальных валютах

JPMorgan завершает разработку нового индекса для отслеживания облигаций пограничных рынков (так называемых frontier markets), номинированных в национальных валютах. Об этом Reuters сообщили инвесторы, участвовавшие в обсуждении его параметров.

Важность индекса

Таким образом инвестбанк рассчитывает удовлетворить растущий спрос на более рискованные, но диверсифицированные инструменты с высокой доходностью.

Этот шаг предпринимается спустя 15 лет после запуска JPMorgan индекса пограничных рынков в твердой валюте NEXGEM и совпадает с затяжным ослаблением доллара, а также с резкими ралли на отдельных рынках, включая Аргентину, Эквадор и Уганду. JPMorgan отказался комментировать свои планы.

Шесть крупных управляющих активами, говоривших с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что взаимодействие банка с инвесторами перешло в продвинутую стадию во второй половине прошлого года. По словам трех источников, индекс может включать от 20 до 25 стран, при этом наибольшие веса в нем, как ожидается, получат Египет, Вьетнам, Кения, Марокко, Казахстан, Пакистан, Нигерия, Шри-Ланка и Бангладеш.

Когда запустят

По словам одного из собеседников агентства, в индексе планируется установить ограничение, при котором доля одной страны не будет превышать 8%. Другой источник отметил, что в более раннем консультационном документе обсуждался лимит в 10%.

Также предполагается включать только облигации объемом не менее эквивалента $250 млн. Это вызвало дискуссии вокруг Замбии, которую многие инвесторы хотели бы видеть в индексе, однако страна традиционно размещала более мелкие выпуски.

«Мы ожидаем, что JPMorgan представит формальную структуру индекса примерно в июне, после чего у нас будет возможность внести последние комментарии, — сообщил один из источников Reuters. — Затем индекс, вероятно, будет официально запущен в следующем году».

Другой управляющий фондом допустил, что первое объявление может состояться уже в конце марта, что потенциально ускорит запуск.

Рынок на $1 трлн

У FTSE Russell аналогичный индекс существует с 2021 года. Однако индексы JPMorgan, как правило, играют более заметную роль среди управляющих фондами развивающихся рынков, которые используют их для формирования портфелей и оценки доходности.

По оценке Neuberger Berman, объем торгуемого долга пограничных рынков, номинированного в национальной валюте, за последнее десятилетие утроился и достиг примерно $1 трлн.

За последние восемь лет такие инструменты превзошли по доходности основной индекс JPMorgan по облигациям развивающихся рынков в национальной валюте примерно на 2,5 процентного пункта, а также показали лучшие результаты по сравнению с индексом долларовых облигаций EM.

«Мы рассматриваем это как подтверждение того, что рост пограничных рынков и их общая экономическая динамика были систематически недооценены», — заявил Роб Дрейконинген из Neuberger Berman.

Что такое пограничные рынки

Пограничные рынки (frontier markets) — это экономики, которые находятся на более высокой стадии развития, чем наименее развитые страны, но остаются слишком небольшими, чтобы их относили к категории развивающихся рынков.

По данным World Bank, в таких экономиках проживает около одной пятой населения мира, однако на них приходится лишь 3,1% глобальных потоков капитала и менее 5% мирового ВВП. При этом в ближайшие 25 лет их население, как ожидается, увеличится еще на 800 млн человек — больше, чем в остальном мире вместе взятом, что указывает на растущую роль этих стран в глобальном экономическом росте.

Аналитики ожидают, что новый долговой индекс JPMorgan будет способствовать развитию рынков облигаций в национальной валюте — подхода, который давно продвигается International Monetary Fund и Всемирным банком как способ снизить число долговых кризисов, возникающих, когда валютные обвалы лишают правительства возможности обслуживать долг в твердой валюте, подчеркивает Reuters.