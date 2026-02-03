Multi от Минфин
3 февраля 2026, 18:00

ПУМБ выдал первый кредит под 0% на закупку генератора в рамках программы «5-7-9»

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) 2 февраля подписал первое соглашение о предоставлении кредита на приобретение генератора под 0% в рамках государственной программы поддержки «Доступные кредиты 5−7−9%».

Первый кредит от банка ПУМБ на покупку генератора по программе «5-7-9»

Программа стартовала 2 февраля. Она предполагает:

  • Льготное кредитование под 0% годовых в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%»,

  • Срок кредитования — до 3 лет

  • Сумма — до 10 млн грн

  • Кредит можно оформить на покупку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых генерационных установок, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

  • Кредит предоставляется микро-, малому и среднему бизнесу.

«ПУМБ — активный участник государственных программ поддержки бизнеса. И сейчас мы присоединяемся к этой крайне актуальной программе для малого бизнеса на приобретение энергооборудования. Ведь бизнес должен обеспечить стабильную автономную работу, чтобы выстоять в эти непростые времена, — отмечает заместитель Председателя правления ПУМБ Сергей Магдич. — Уже сегодня мы получаем заявки от предпринимателей, так что в ближайшее время они получат необходимое оборудование и продолжат работу».

Как отмечают в ФРП, программа будет оказывать положительное влияние как на бизнес по обеспечению непрерывной деятельности, так и на облегчение общей нагрузки на энергосистему, и на всю экономику государства.

Чтобы получить льготное финансирование в ПУМБ, следует обратиться к своему персональному менеджеру или оставить заявку на сайте. Заявки на финансирование в данной программе рассматриваются приоритетно. Банк перечисляет средства на счет поставщиков бизнеса, продающих энергооборудование. Оплата производится безналично поставщикам.

Детали программы по ссылке

Источник: Минфин
