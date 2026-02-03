К закрытию межбанка во вторник, 3 февраля, курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 12 копеек в покупке и продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 3 февраля
|
Закрытие 3 февраля
|
Изменения
|
43,08/43,11
|
43,27/43,30
|
19/19
|
50,91/50,93
|
51,03/51,05
|
12/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,82−43,40 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,34 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,20−43,25, евро — 51,15−51,30 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии