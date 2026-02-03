Multi от Минфин
Криптоскандал года: подросток вывел до $90 млн из криптокошельков правительства США

Социальные сети и блокчейн-сообщество всколыхнула история подростка Джона Дагиты, сына главы IT-компании, сотрудничающей с правительством США. Юноша сумел вывести из государственных криптокошельков от $40 до $90 млн, но погорел на желании похвастаться богатством перед другими хакерами. Об этом сообщает ITC.

Социальные сети и блокчейн-сообщество всколыхнула история подростка Джона Дагиты, сына главы IT-компании, сотрудничающей с правительством США.
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Роковой спор в Telegram

Разоблачение состоялось не из-за сложной спецоперации спецслужб, а из-за детского его. Джон (известный под ником «Lick») устроил в мессенджере соревнования «band for band» (кто богаче) с другим киберпреступником.

Во время спора парень в прямом эфире демонстрировал экран своего кошелька Exodus, показывая адреса с миллионами долларов. Известный блокчейн-детектив ZachXBT проследил эти адреса и выяснил, что средства на них поступали непосредственно из правительственных кошельков США, связанных с конфискованными активами Bitfinex.

Семейный подряд: доступ к гостайнам

Как школьник получил доступ к миллионам правительства США? Следует вести к компании его отца — CMDSS. У компании был государственный контракт со Службой маршалов США (USMS) на управление конфискованной криптовалютой, которая не торгуется на крупных биржах (классы 2−4).

Еще раньше конкуренты заявляли, что CMDSS не имеет положенных лицензий, однако контракт не расторгли. После публикации расследования компания удалила свой сайт и профили в соцсетях, а ее руководитель Дин Дагита исчез из публичного пространства.

Масштабы воровства

Транзакции проходили в течение года (с ноября 2024 года по декабрь 2025 года). По данным ончейн-анализа:

  • Основной кошелек получил более $63 млн только за четвертый квартал 2025 года.
  • Транзакция-рекордсмен: Март 2024 года — перевод $24,9 млн из правительственного кошелька.
  • В январе 2026 года зафиксировано поступление $12,4 млн через биржу MEXC.

Джон настолько поверил в свою безнаказанность, что даже послал исследователю ZachXBT «чаевые» в размере $1,9 тыс. в ETH из своего основного кошелька, чем окончательно закрепил связь между собой и украденными миллионами.

Последствия для США

Этот инцидент обнаружил катастрофические пробелы в безопасности государственных активов. Служба маршалов и Совет советников президента США по цифровым активам уже начали проверку. Главный вопрос: был ли это излом из-за уязвимости системы или подросток просто воспользовался родительскими ключами доступа?

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
