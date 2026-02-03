Walmart вошел в «клуб триллионеров»: ставка на ИИ и экономных покупателей вывела ритейлера на исторический пик

Крупнейший ритейлер мира Walmart Inc. достиг исторической вехи: во вторник, 3 февраля, рыночная капитализация компании впервые превысила $1 триллион. Акции гиганта розничной торговли выросли на 1,6%, достигнув рекордных $126 за акцию. Этот скачок позволил Walmart встать в один ряд с технологическими гигантами, такими как Nvidia, Alphabet и Microsoft, а также нефтяным гигантом Saudi Aramco. Об этом пишет Bloomberg.

Технологическая трансформация и AI

Главным драйвером роста стала не только традиционная торговля, но и агрессивная интеграция искусственного интеллекта. Инвесторы оценили стратегические шаги компании:

Партнерство с Alphabet: внедрение AI-шопинга на платформе Google Gemini.

Интеграция с OpenAI: Возможность покупать товары через ChatGPT.

Включение в Nasdaq 100: В прошлом месяце Walmart добавили в технологический индекс, что подтвердило его новый статус не просто как магазина, а как tech-компании.

Компания использует алгоритмы для оптимизации всей цепочки поставок — от прогнозирования спроса до составления графиков работы персонала.

Новая аудитория и смена руководства

Феномен успеха Walmart в 2025—2026 годах заключается в том, что сеть сумела привлечь не только экономных покупателей, которые ищут низкие цены, но и состоятельных клиентов. Последние выбирают Walmart из-за удобства онлайн-заказов и быстрой доставки, что стало возможным благодаря цифровой трансформации под руководством бывшего CEO Дага Макмиллона.

Новый генеральный директор Джон Фурнер, который возглавил компанию 1 февраля, ставит перед собой задачу закрепить этот успех и углубить внедрение AI.

Финансовые показатели и оценка