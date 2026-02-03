Япония нашла месторождения редкоземельных металлов на дне океана

Япония объявила об историческом успехе в поисках стратегических ресурсов. Правительственная глубоводная миссия впервые в мире добыла образцы редкоземельных металлов с рекордной глубины 6000 метров. Это открытие может стать переломным моментом в борьбе Токио за экономическую независимость от Китая, который в настоящее время доминирует на рынке этих критически важных минералов. Об этом сообщает Al Jazeera.

Детали миссии

Образцы были подняты со дна Тихого океана исследовательским судном вблизи отдаленного острова Минами Торисима (Маркус).

Представитель правительства Кей Сато назвал успешный подъем осадочных пород «значимым достижением как с точки зрения экономической безопасности, так и комплексного освоения морских ресурсов».

Геополитический разлом: Тайвань и санкции

Активизация глубоководной разведки происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Токио и Пекином. Триггером стало заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, которая предположила возможность военной реакции Японии в случае нападения Китая на Тайвань. В ответ Пекин заблокировал экспорт в Японию товаров двойного назначения, что вызвало в Токио опасения по поводу полного перекрытия поставок редкоземельных металлов.

В настоящее время Япония импортирует около 70% этих ресурсов именно из Китая. Учитывая, что эти металлы незаменимы для производства электромобилей, ветровых турбин и ракет, зависимость от геополитического оппонента стала критической угрозой национальной безопасности.

Стратегические резервы

Район вокруг острова Минами Торисима, расположенный в исключительной экономической зоне Японии, рассматривается как потенциальный источник спасения для японской промышленности.