НБУ ослабил гривну по отношению к доллару на 23 копейки

Национальный банк Украины установил на 4 февраля 2026 года официальный курс гривны на уровне 43,19 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 23 копейки.

В среду НБУ установил официальный курс гривны на уровне 43,19 грн, что на 23 копейки больше, чем во вторник (42,96 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Курс гривны к евро составляет 50,95 грн за евро, что на 5 копеек больше, чем во вторник (50,90). Исторический максимум европейской валюты был установлен 30 января на уровне 51,24 грн.

