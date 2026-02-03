Multi от Минфин
3 февраля 2026, 16:13

Количество успешных идентификаций через BankID НБУ выросло на 25%

По итогам 2025 года количество успешных электронных идентификаций в Системе BankID НБУ достигло 109,4 млн. шт., что на 25% больше чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Количество успешных идентификаций через BankID НБУ выросло на 25%

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В частности, количество успешных электронных идентификаций коммерческих абонентов за прошедший год выросло на 12% и составило 6,5 млн идентификаций, некоммерческих — на 26% и достигло 102,9 млн.

В 2025 году увеличению количества успешных идентификаций в системе способствовало расширение перечня дистанционных услуг в государственном секторе, оживление активности на финансовом рынке. Так, в прошлом году к Системе BankID НБУ было подключено 11 новых абонентов — поставщиков услуг.

Система BankID НБУ используется для предоставления широкого спектра государственных и коммерческих услуг. В частности, для аутентификации граждан на государственном портале и в мобильном приложении «Дия», а также остается единственным методом аутентификации в мобильном приложении «Резерв+».

Среди коммерческих востребованными для пользователей услуги банков, небанковских финансовых учреждений, страховых компаний, телекомоператоров и других поставщиков услуг (в частности услуги электронных объявлений по аренде недвижимого и движимого имущества).

Что изменилось в работе системы в 2025 году?

  • Верификация возраста. Добавлен новый тип услуг, позволяющий быстро подтвердить возраст пользователя без передачи лишних персональных данных. Это открывает возможности для сервисов с возрастными ограничениями.
  • Усиленная безопасность. Система перешла на новую версию технических спецификаций, что повысило уровень защиты данных при взаимодействии между банками и поставщиками услуг.
  • Меньше бюрократии. Оптимизирована процедура подключения к системе. Теперь новые участники подписывают единый договор, что значительно ускорило выход новых сервисов на рынок.
  • Выгодные тарифы. НБУ пересмотрел межабонентские тарифы, сделав использование системы более экономически привлекательным для бизнеса.

В начале 2026 года Система BankID НБУ насчитывала 39 банков-идентификаторов и 112 абонентов — поставщиков услуг (из них 97 — коммерческие учреждения и 15 — некоммерческие).

Напомним

«Минфин» писал, что в III квартале 2025 года через систему было осуществлено 27,7 млн успешных идентификаций. Это на 17% больше, чем в предыдущем квартале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
