Акции Palantir взлетели после рекордного отчета и роста выручки на 70%

Компания Palantir Technologies, один из лидеров в сфере анализа больших данных и искусственного интеллекта, поразила Уолл-стрит финансовыми результатами за четвертый квартал 2025 года. После публикации отчета, который превзошел самые смелые ожидания аналитиков, акции компании на предварительных торгах во вторник, 3 февраля, подскочили на 11%. Об этом сообщает Barron's.

Ключевые финансовые показатели

Компания продемонстрировала взрывной рост по всем ключевым показателям:

Выручка достигла $1,41 млрд за квартал, что на 70% больше, чем год назад (прогноз аналитиков составлял $1,34 млрд).

Прибыль на акцию: Скорректированный показатель составил 25 центов, превысив консенсус-прогноз в 23 цента (против 14 центов годом ранее).

Маржинальность: Операционная маржа достигла 41%, что свидетельствует о высокой эффективности бизнес-модели.

Кэш: Компания накопила более $7 млрд в наличных средствах и ценных бумагах, конвертировав в 2025 году 47% продаж в свободный денежный поток.

США — главный драйвер

Основным двигателем успеха стал внутренний рынок США, где продажи выросли на 93%. Впервые в истории квартальная выручка в Соединенных Штатах превысила $1 млрд. Особое внимание инвесторов привлек коммерческий сектор США, который вырос на феноменальные 137% (до $507 млн). Это подтверждает успешную экспансию Palantir за пределы традиционных государственных заказов. Правительственный сектор США также показал сильные результаты: рост на 66% (до $570 млн), чему способствовали новые контракты, в частности соглашение с ВМС США на $448 млн, подписанное в декабре.