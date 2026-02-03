НБУ в январе перечислил на нужды обороны более 3,3 миллиарда гривен

По состоянию на 1 февраля 2026 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составил более 26,2 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 4,2 млрд грн, говорится в сообщении регулятора.

Сколько поступило средств всего

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило около 151 млрд грн в эквиваленте.

Кто переводит средства

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга, Литвы и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, юани женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 129 млрд грн в эквиваленте.

Всего с начала полномасштабного вторжения со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 126 млрд грн, в январе 2026 года — свыше 3,3 млрд грн.

Напоминаем

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.