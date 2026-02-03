Испания запретит доступ к социальным сетям детям до 16 лет

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о масштабной инициативе, направленной на создание «безопасной цифровой среды». Главным пунктом новой стратегии станет полный запрет доступа к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Об этом сообщает Reuters.

Борьба с «цифровым Диким Западом»

Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Санчес сравнил современное состояние интернета с анархией. По его словам, правительство больше не может игнорировать распространение языка ненависти, порнографии и дезинформации, разрушающих психику молодежи.

«Наши дети оказались в пространстве, где они никогда не должны находиться наедине… Мы больше этого не будем терпеть. Мы оградим их от этого цифрового Дикого Запада», — подчеркнул премьер.

Как это будет работать?

Платформы будут обязаны ввести жесткие системы проверки возраста пользователей. На следующей неделе правительство представит законопроект, согласно которому топ-менеджеры соцсетей будут нести персональную ответственность за незаконный контент.

Впервые планируется ввести уголовную ответственность за манипуляции алгоритмами, намеренно продвигающими незаконный контент. Прокуратура уже изучает деятельность таких платформ как TikTok, Instagram и ИИ-чатбота Илона Маска Grok, на предмет возможных правонарушений.

Контекст

Испания присоединилась к группе стран, радикально ограничивающих влияние соцсетей на детей. Австралия в декабре первой в мире официально запретила соцсети для лиц до 16 лет. Великобритания и Франция рассматривают аналогичные меры.

Педро Санчес призвал другие европейские страны последовать этому примеру, чтобы выработать единый стандарт защиты несовершеннолетних в сети.