3 февраля 2026, 12:08 Читати українською

Почему налоговая инициатива может стать фатальным ударом по малому бизнесу

Министерство финансов активно продвигает идею обязательной регистрации плательщиков единого налога плательщиками НДС с 2027 года, аргументируя это требованиями ЕС и необходимостью наполнения бюджета. Однако экспертный анализ показывает, что такая «гармонизация» может оказаться фискальной ловушкой: вместо реальных реформ бизнес получит чрезмерную административную нагрузку, а экономика риск массового закрытия малых предприятий. Об этом рассказала Юлия Чумак, руководитель адвокационного направления Украинского Совета Бизнеса в колонке для Delo.ua, «Минфин» выбрал главное.

Почему налоговая инициатива может стать фатальным ударом по малому бизнесу
Фото: pixabay

Каковы риски новшества для добросовестного бизнеса и влияние на экономику

Для предпринимателей на упрощенной системе введение НДС означает принципиальное изменение правил игры. Упрощенная система создавалась как инструмент легализации самозанятости, понижения административных барьеров и стимулирования предпринимательской инициативы. НДС является одним из самых сложных налогов в администрировании, что требует полноценного бухгалтерского учета и товарного учета, постоянного взаимодействия с налоговыми органами и несет высокие риски штрафов и блокирования налоговых накладных.

Расчеты анализа регуляторного влияния, которые были представлены Министерством финансов — существенно занижают реальные затраты бизнеса. По предположениям, приведенным в АРВ Минфина, расходы на администрирование НДС дополнительно составляет 56 человеко-часов в год. Это крайне заниженная оценка, что подтверждается данными опроса Всемирного банка за 2024 год, в котором отмечено, что украинский бизнес только на налоговое администрирование в 2024 году тратил 74,4 дня в год, что равно 595 человеко-часов в год. То есть значение в АРВ Минфина в десять раз занижено от реального показателя.

Кроме того, для определения расходов в АРВ Минфина использовался минимальный размер заработной платы, не отвечающий реальным условиям оплаты квалифицированного работника, которым является бухгалтер. Ведение учета и администрирования НДС без соответствующей квалификации создает для предприятия риски штрафов и блокирования налоговых накладных. Для целей такого расчета стоит взять среднюю зарплату бухгалтера, которая, по нашим данным, составляет 26 тысяч гривен в месяц. То есть и по этому показателю Минфин занизил расходы предпринимателей в три раза.

В итоге 660 тысяч предпринимателей, которые определены Минфином как попадающие под новое регулирование, будут иметь от 61 до 115 млрд грн непроизводительных расходов ежегодно — при ожидаемых поступлениях в бюджет всего около 40 млрд грн в год. Это означает отрицательный общественно-экономический эффект, когда экономика теряет больше, чем получает.

Такая нагрузка будет иметь неизбежные поведенческие последствия. Часть малого бизнеса будет вынуждена прекратить деятельность или перейти в тень, другая часть — прибегнуть к дроблению или искусственному ограничению роста. Особенно болезненно это ударит по прифронтовым и деоккупированным регионам, где предпринимательство часто является единственным источником занятости и экономической стабильности. В более длинной перспективе это усиливает риски трудовой миграции и усугубляет кадровый дефицит внутри страны.

Важно понимать, что последствия этой инициативы не ограничиваются бизнесом. НДС — это налог на потребление, и его введение для упрощенцев неизбежно будет переведено в цены. Расходы потребителей возрастут, что окажет негативное влияние на покупательную способность, инфляционные показатели и внутренний спрос. В военной экономике, где именно внутреннее потребление поддерживает ВВП — такой эффект особенно опасен.

С общественной точки зрения принудительное расширение НДС подрывает доверие к налоговой политике государства. Вместо системной борьбы с «серыми схемами», злоупотреблениями в рисковых секторах и большим налоговым разрывом, регуляторное давление направляется на малый и средний бизнес — наиболее уязвимый, но одновременно дисциплинированный сегмент налогоплательщиков.

Что делать со схемами — разумные альтернативы

Для реальной борьбы с «серыми схемами», в частности с использованием ССО, необходимо реализовать ключевые институциональные реформы и удачные мировые практики:

  • на законодательном уровне ввести четкие критерии трудовых отношений для минимизации схемы ФОП вместо найма и отдельного четкого набора критериев для минимизации схем дробления;
  • обеспечить осуществление системного контроля за налогоплательщиками в секторах с высокой степенью злоупотреблений и анализ цепей поставок, обеспечить ежемесячную публикацию информации о средних заработных платах и налоговой нагрузке в топ-50 субъектов в наиболее рисковых отраслях;
  • провести полную перезагрузку комиссиями с участием международных экспертов Государственной налоговой службы и Службы финансового мониторинга, ускорить перезагрузку Государственной таможенной службы в соответствии с принятым Законом;
  • законодательно закрепить качественные КРИ для БЭБ, ДПС, ДМС, которые должны быть направлены на минимизацию tax gap;
  • сделать обязательными к выполнению критерии НБУ относительно «кустарников ФЛП», которые в настоящее время доведены до банков только как рекомендованные. Необходимо также принятие закона относительно «дропов», в частности, введение реестра дропов — законопроект НБУ.
  • Важным для минимизации схем по сокрытию реальных оборотов является введение экономических стимулов для покупателей подакцизной продукции на получение фискального чека (лотереи фискальных чеков, финансовых стимулов потребителей).

Бизнес-ассоциации, которые входят в состав Украинского Совета Бизнеса, последовательно подчеркивают: адаптация к директивам ЕС должна происходить комплексно и с учетом украинских реалий. Перед расширением круга плательщиков НДС необходимо радикально упростить его администрирование, повысить устаревший порог регистрации, перезагрузить фискальные институции и создать условия для добровольного масштабирования бизнеса. Альтернативой должно стать не принуждение, а стимул — упрощенная модель учета для малого бизнеса на общей системе и реальная борьба с теневой экономикой.

Экономическая устойчивость Украины напрямую зависит от предпринимательской инициативы, доверия и предсказуемости государственной политики. Решения, фактически сворачивающие упрощенную систему — приведут к потерям значительно больше, чем полученные выгоды в краткосрочной фискальной перспективе.

Комментарии - 3

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
3 февраля 2026, 12:56
#
Некомпетентная статья. Нет таких зарплат, бухгалтер за циферки в экселе не будет получать 26 тысяч гривен. Складывать пару чисел много ума не надо. Страна в войне, очнитесь, необходимо не только ввести ПДВ, но и увеличить военный сбор и запретить на государственном уровне поднимать цены. Барыги и спекулянты только и мечтают о том чтобы за счет государства наживаться на простых людях. Как ФОПы думают бабушка с 3000 грн пенсии сможет у них покупать? Нужно обязательно запретить поднимать цены.
+
+15
Kanarej
Kanarej
3 февраля 2026, 13:31
#
О, коммунист Петя пришел :). Даешь продразверстку! Долой спекулянтов! Смерть буржуям!
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
3 февраля 2026, 13:37
#
Не коммунист, а реалист. Во время войны все должны работать на нашу победу. Это общественный договор.
