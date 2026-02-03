В ОАЭ токенизируют алмазы на $280 млн с участием Ripple

Billiton Diamond и ведущий поставщик токенизации Ctrl Alt сегодня объявили о значительном шаге для алмазной и цифровой индустрии, в результате которого было токенизировано более 1 миллиарда дирхамов ОАЭ ($280 миллионов) хранящихся в ОАЭ сертифицированных полированных бриллиантов, говорится в сообщении компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему это важно

Эта инициатива знаменует значительный шаг в токенизации сырьевых товаров, направленный на расширение доступа к инвестициям в алмазы через инфраструктуру институционального уровня на базе блокчейна.

Что известно

Billiton Diamond, признанный лидер на аукционах необработанных алмазов со своей уникальной моделью аукциона Vickrey, разработанной для обеспечения прозрачности цен и эффективной поставки, стимулирует исследование новых, инновационных моделей продаж токенизированных полированных алмазов на следующих этапах инициативы.

В рамках сотрудничества Ctrl Alt обеспечит комплексную токенизацию полированных алмазов на сумму более 1 миллиарда дирхамов ОАЭ от утвержденных партнеров Billiton, опираясь на начальный завершенный этап токенизации.

Этот шаг ставит Billiton на передовую инновацию в инвестициях в алмазы, а Ctrl Alt — как лидера в токенизации сырьевых товаров. Токенизированные активы будут защищены с помощью технологии хранения корпоративного уровня Ripple.