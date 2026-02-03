Исторический шаг для украинского Defense Tech: разработчик дронов Swarmer идет на IPO в США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 февраля 2026, 11:55 Читати українською

Исторический шаг для украинского Defense Tech: разработчик дронов Swarmer идет на IPO в США

Украинская индустрия оборонных технологий выходит на глобальный уровень капитала. Компания Swarmer, специализирующаяся на создании решений с искусственным интеллектом для управления группами (роями) беспилотников, официально подала документы для первичного публичного размещения акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. Это первый случай в истории, когда украинская DefTech-компания становится публичной. Об этом сообщает издание AIN со ссылкой на данные портала EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Украинская индустрия оборонных технологий выходит на глобальный уровень капитала.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали выхода на биржу

Согласно регистрационным документам, компания планирует торговаться под тикером SWMR. Организатором размещения и единственным банком-партнером выступает американская инвестиционная фирма Lucid Capital Markets.

На данный момент финансовые параметры сделки остаются открытыми: количество акций, которые будут выпущены, и диапазон цен еще не определены. Процесс будет проходить по классической процедуре — через проспект эмиссии. Это означает, что Swarmer обязана сделать свою деятельность максимально прозрачной, раскрыв финансовую отчетность, структуру собственности, состав менеджмента и стратегические планы.

Безопасность технологий и география

Хотя юридическая штаб-квартира Swarmer расположена в Остине (штат Техас), «мозг» компании остается в Европе. Операционные офисы и центры разработки (R&D) находятся в Украине, Польше и Эстонии.

Источники, знакомые с планами компании, подчеркивают: выход на американскую биржу не означает вывоз технологий. Листинг не предусматривает передачу критических разработок за пределы Украины и не повлияет на текущую работу компании на внутреннем рынке.

Путь к IPO

Swarmer демонстрирует стремительную динамику развития. В сентябре 2025 года стартап привлек $15 млн в раунде Series A, что стало рекордной инвестицией в украинский DefTech с начала полномасштабной войны. Ведущими инвесторами тогда выступили Broadband Capital Investments, D3 Ventures и другие фонды. С тех пор команда проекта выросла вдвое.

Технологии компании уже прошли испытание реальностью:

  • Основной продукт — система автономной координации роев дронов («Swarms»).
  • С апреля 2024 года с помощью софта Swarmer выполнено более 100 000 боевых заданий.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами