Исторический шаг для украинского Defense Tech: разработчик дронов Swarmer идет на IPO в США

Украинская индустрия оборонных технологий выходит на глобальный уровень капитала. Компания Swarmer, специализирующаяся на создании решений с искусственным интеллектом для управления группами (роями) беспилотников, официально подала документы для первичного публичного размещения акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. Это первый случай в истории, когда украинская DefTech-компания становится публичной. Об этом сообщает издание AIN со ссылкой на данные портала EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали выхода на биржу

Согласно регистрационным документам, компания планирует торговаться под тикером SWMR. Организатором размещения и единственным банком-партнером выступает американская инвестиционная фирма Lucid Capital Markets.

На данный момент финансовые параметры сделки остаются открытыми: количество акций, которые будут выпущены, и диапазон цен еще не определены. Процесс будет проходить по классической процедуре — через проспект эмиссии. Это означает, что Swarmer обязана сделать свою деятельность максимально прозрачной, раскрыв финансовую отчетность, структуру собственности, состав менеджмента и стратегические планы.

Безопасность технологий и география

Хотя юридическая штаб-квартира Swarmer расположена в Остине (штат Техас), «мозг» компании остается в Европе. Операционные офисы и центры разработки (R&D) находятся в Украине, Польше и Эстонии.

Источники, знакомые с планами компании, подчеркивают: выход на американскую биржу не означает вывоз технологий. Листинг не предусматривает передачу критических разработок за пределы Украины и не повлияет на текущую работу компании на внутреннем рынке.

Путь к IPO

Swarmer демонстрирует стремительную динамику развития. В сентябре 2025 года стартап привлек $15 млн в раунде Series A, что стало рекордной инвестицией в украинский DefTech с начала полномасштабной войны. Ведущими инвесторами тогда выступили Broadband Capital Investments, D3 Ventures и другие фонды. С тех пор команда проекта выросла вдвое.

Технологии компании уже прошли испытание реальностью: