Tether выпустила открытую ОС для майнинга биткоина, HYPE обновил исторический максимум: что нового

Новый «защитный актив»: токен HYPE обновил исторический максимум, несмотря на падение биткоина

Пока главные криптовалюты мира теряют в цене, нативный токен децентрализованной платформы Hyperliquid (HYPE) демонстрирует аномальный рост. Актив стал настолько устойчивым, что аналитики начали сравнивать его с акциями стабильных фармацевтических компаний, которые инвесторы выбирают в кризис.

HYPE за последние 24 часа вырос более чем на 21%. Причем вчера актив за день вырос более чем на 40%. К моменту написания новости цена токена составляет $37,3.

Основным драйвером роста стал запуск инициативы HIP-3. Это обновление открыло новые возможности для крупных игроков: теперь на платформе можно создавать торговые пары не только для крипт, но и акций и золота. Главное условие — стейкинг (замораживание) 500 000 HYPE, что создает огромный спрос на токен и вымывает его из свободной продажи.

Аналитик CoinDesk Омкар Годбоул отмечает, что HYPE стал своеобразной «защитной ставкой». Инвесторы переливают туда капитал, чтобы переждать «медвежий» тренд на основном рынке.

Однако эксперт предупреждает о рисках:

Статус безопасной гавани может быть временным.

Если общий обвал крипторинки усилится, торговая активность на всех площадках неизбежно упадет.

При панической распродаже рост HYPE может резко остановиться.

Tether выпустила открытую операционную систему для майнинга биткоина

Компания Tether официально представила MiningOS (MOS) — модульную операционную систему с открытым исходным кодом, предназначенную для добычи биткоина. Разработка призвана положить конец доминированию закрытых проприетарных программ в сфере майнинга.

Гендиректор Tether Паоло Ардоино описывает MOS как универсальную платформу, способную адаптироваться под любые масштабы: от отдельных домашних ферм до гигантских промышленных дата-центров, разбросанных по всему миру.

Ключевые особенности системы:

P2P-технологии: MOS построена на протоколах Holepunch, что позволяет системе работать напрямую, без централизованных серверов или сторонних сервисов.

Открытый код: ПО распространяется под лицензией Apache 2.0. Это означает, что любой может свободно использовать, изменять и даже перепродавать код без ограничений.

Независимость: Tether стремится устранить «привязку» майнеров к конкретным вендоров оборудования, часто скрывающим механику работы своего ПО.

В Tether подчеркивают, что индустрия майнинга слишком долго зависела от «черных ящиков» — закрытых систем, ограничивающих конкуренцию.

«MiningOS изменяет правила игры. Никаких закрытых кодов, никакой привязки к поставщикам, никаких ограничений», — заявили в компании.

О планах создания такой ОС компания заявляла еще в 2023 году. Главная цель — снизить порог входа в индустрию, позволив новичкам конкурировать с гигантами без необходимости покупать дорогое постороннее программное обеспечение.

Инвесторы бегут в кэш: криптофонды потеряли $1,7 млрд за неделю

На рынке цифровых активов усиливается пессимизм. Согласно свежему отчету CoinShares, инвестиционные продукты на базе криптовалют фиксируют отток капитала вторую неделю подряд. За последние семь дней инвесторы вывели $1,7 млрд.

Ситуация выглядит тревожной и в более широком контексте: с начала 2026 чистый баланс поступлений стал отрицательным (минус $1 млрд), а общий объем активов под управлением (AuM) упал на $73 млрд по сравнению с пиковыми показателями октября 2025 года.

Аналитики выделяют три главных фактора, заставляющих инвесторов забирать деньги:

Кадровые изменения в ФРС: Назначение нового главы Федеральной резервной системы США, являющегося сторонником жесткой монетарной политики (высоких процентных ставок).

Давление «китов»: Крупные игроки начали массовые продажи, ориентируясь на завершение очередного четырехлетнего цикла рынка.

Геополитика: Общая нестабильность в мире заставляет капитал искать более безопасные гавани.

Больше всего «сбрасывают» крипту в США — оттуда ушло $1,65 млрд. Также оттоки зафиксированы в Канаде и Швеции, тогда как Германия и Швейцария показали символический рост.

Как изменились позиции активов:

Bitcoin: Потерял больше всего — $1,32 млрд.

Ethereum: Отток составил $308 млн.

Altcoins: Даже бывшие фавориты, XRP и Solana, оказались в минусе (потеряли $43,7 млн и $31,7 млн соответственно).

Несмотря на общий обвал, некоторые инструменты остались в «зеленой зоне»:

Шорт на биткоин: Инвесторы активно ставят на дальнейшее падение цены ($14,5 млн).

Токенизированные металлы: Спрос на «хайповые» продукты, связанные с цифровым золотом и другими металлами, вырос на $15,5 млн.

Рынок находится в фазе глубочайшей коррекции. Инвесторы пересматривают свои стратегии, предпочитая защитные активы или ставки на снижение курса.

Мост CrossCurve взломали на $3 млн из-за критической уязвимости

Кросчейн-протокол CrossCurve, созданный при поддержке основателя Curve Finance, пал жертвой хакерской атаки. 1 февраля разработчики подтвердили факт взлома и призвали пользователей немедленно прекратить любое взаимодействие с платформой.

По данным аналитиков Arkham Intelligence, злоумышленникам удалось разорить пулы проекта почти до нуля, выведя активы на сумму около $3 млн.

Специалисты по кибербезопасности из Defimon Alerts выяснили, что хакеры обнаружили «дыру» в смартконтракте ReceiverAxelar.

Злоумышленники использовали функцию expressExecute, отправляя поддельные сообщения между сетями. Это позволило им обойти систему валидации и разблокировать токены в основном контракте PortalV2 без должного разрешения.

CrossCurve (ранее известный как EYWA Protocol) долго продвигал идею «Consensus Bridge». Разработчики утверждали, что их система распределяет риски между несколькими протоколами (Axelar, LayerZero и собственными оракулами), поэтому вероятность взлома якобы была «близкой к нулю».

Однако реальность показала, что даже при использовании нескольких протоколов ошибка в одном внутреннем смартконтракте может стать фатально.

Проект привлек $7 млн инвестиций, а одним из главных бекеров был лично основатель Curve Finance Майкл Егоров.

Команда Curve Finance уже отреагировала на событие, посоветовав срочно проверить свои позиции и рассмотреть возможность отзыва голосов из пулов, связанных с EYWA.