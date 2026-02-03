Главное на рынке криптовалют.
Tether выпустила открытую ОС для майнинга биткоина, HYPE обновил исторический максимум: что нового
Новый «защитный актив»: токен HYPE обновил исторический максимум, несмотря на падение биткоина
Пока главные криптовалюты мира теряют в цене, нативный токен децентрализованной платформы Hyperliquid (HYPE) демонстрирует аномальный рост. Актив стал настолько устойчивым, что аналитики начали сравнивать его с акциями стабильных фармацевтических компаний, которые инвесторы выбирают в кризис.
HYPE за последние 24 часа вырос более чем на 21%. Причем вчера актив за день вырос более чем на 40%. К моменту написания новости цена токена составляет $37,3.
Основным драйвером роста стал запуск инициативы HIP-3. Это обновление открыло новые возможности для крупных игроков: теперь на платформе можно создавать торговые пары не только для крипт, но и акций и золота. Главное условие — стейкинг (замораживание) 500 000 HYPE, что создает огромный спрос на токен и вымывает его из свободной продажи.
Аналитик CoinDesk Омкар Годбоул отмечает, что HYPE стал своеобразной «защитной ставкой». Инвесторы переливают туда капитал, чтобы переждать «медвежий» тренд на основном рынке.
Однако эксперт предупреждает о рисках:
- Статус безопасной гавани может быть временным.
- Если общий обвал крипторинки усилится, торговая активность на всех площадках неизбежно упадет.
- При панической распродаже рост HYPE может резко остановиться.
Tether выпустила открытую операционную систему для майнинга биткоина
Компания Tether официально представила MiningOS (MOS) — модульную операционную систему с открытым исходным кодом, предназначенную для добычи биткоина. Разработка призвана положить конец доминированию закрытых проприетарных программ в сфере майнинга.
Гендиректор Tether Паоло Ардоино описывает MOS как универсальную платформу, способную адаптироваться под любые масштабы: от отдельных домашних ферм до гигантских промышленных дата-центров, разбросанных по всему миру.
Ключевые особенности системы:
- P2P-технологии: MOS построена на протоколах Holepunch, что позволяет системе работать напрямую, без централизованных серверов или сторонних сервисов.
- Открытый код: ПО распространяется под лицензией Apache 2.0. Это означает, что любой может свободно использовать, изменять и даже перепродавать код без ограничений.
- Независимость: Tether стремится устранить «привязку» майнеров к конкретным вендоров оборудования, часто скрывающим механику работы своего ПО.
В Tether подчеркивают, что индустрия майнинга слишком долго зависела от «черных ящиков» — закрытых систем, ограничивающих конкуренцию.
«MiningOS изменяет правила игры. Никаких закрытых кодов, никакой привязки к поставщикам, никаких ограничений», — заявили в компании.
О планах создания такой ОС компания заявляла еще в 2023 году. Главная цель — снизить порог входа в индустрию, позволив новичкам конкурировать с гигантами без необходимости покупать дорогое постороннее программное обеспечение.
Инвесторы бегут в кэш: криптофонды потеряли $1,7 млрд за неделю
На рынке цифровых активов усиливается пессимизм. Согласно свежему отчету CoinShares, инвестиционные продукты на базе криптовалют фиксируют отток капитала вторую неделю подряд. За последние семь дней инвесторы вывели $1,7 млрд.
Ситуация выглядит тревожной и в более широком контексте: с начала 2026 чистый баланс поступлений стал отрицательным (минус $1 млрд), а общий объем активов под управлением (AuM) упал на $73 млрд по сравнению с пиковыми показателями октября 2025 года.
Аналитики выделяют три главных фактора, заставляющих инвесторов забирать деньги:
- Кадровые изменения в ФРС: Назначение нового главы Федеральной резервной системы США, являющегося сторонником жесткой монетарной политики (высоких процентных ставок).
- Давление «китов»: Крупные игроки начали массовые продажи, ориентируясь на завершение очередного четырехлетнего цикла рынка.
- Геополитика: Общая нестабильность в мире заставляет капитал искать более безопасные гавани.
Больше всего «сбрасывают» крипту в США — оттуда ушло $1,65 млрд. Также оттоки зафиксированы в Канаде и Швеции, тогда как Германия и Швейцария показали символический рост.
Как изменились позиции активов:
- Bitcoin: Потерял больше всего — $1,32 млрд.
- Ethereum: Отток составил $308 млн.
- Altcoins: Даже бывшие фавориты, XRP и Solana, оказались в минусе (потеряли $43,7 млн и $31,7 млн соответственно).
Несмотря на общий обвал, некоторые инструменты остались в «зеленой зоне»:
- Шорт на биткоин: Инвесторы активно ставят на дальнейшее падение цены ($14,5 млн).
- Токенизированные металлы: Спрос на «хайповые» продукты, связанные с цифровым золотом и другими металлами, вырос на $15,5 млн.
Рынок находится в фазе глубочайшей коррекции. Инвесторы пересматривают свои стратегии, предпочитая защитные активы или ставки на снижение курса.
Мост CrossCurve взломали на $3 млн из-за критической уязвимости
Кросчейн-протокол CrossCurve, созданный при поддержке основателя Curve Finance, пал жертвой хакерской атаки. 1 февраля разработчики подтвердили факт взлома и призвали пользователей немедленно прекратить любое взаимодействие с платформой.
По данным аналитиков Arkham Intelligence, злоумышленникам удалось разорить пулы проекта почти до нуля, выведя активы на сумму около $3 млн.
Специалисты по кибербезопасности из Defimon Alerts выяснили, что хакеры обнаружили «дыру» в смартконтракте ReceiverAxelar.
Злоумышленники использовали функцию expressExecute, отправляя поддельные сообщения между сетями. Это позволило им обойти систему валидации и разблокировать токены в основном контракте PortalV2 без должного разрешения.
CrossCurve (ранее известный как EYWA Protocol) долго продвигал идею «Consensus Bridge». Разработчики утверждали, что их система распределяет риски между несколькими протоколами (Axelar, LayerZero и собственными оракулами), поэтому вероятность взлома якобы была «близкой к нулю».
Однако реальность показала, что даже при использовании нескольких протоколов ошибка в одном внутреннем смартконтракте может стать фатально.
Проект привлек $7 млн инвестиций, а одним из главных бекеров был лично основатель Curve Finance Майкл Егоров.
Команда Curve Finance уже отреагировала на событие, посоветовав срочно проверить свои позиции и рассмотреть возможность отзыва голосов из пулов, связанных с EYWA.
