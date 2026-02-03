Курс валют во вторник: доллар продолжает дорожать в банках, евро дешевеет

Во вторник, 3 февраля, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и не изменился в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 2 копейки. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,80−43,30 грн. Евро покупают за 50,62 грн, а продают за 51,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,08−43,17, евро — 51,09−51,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,08−43,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,91−50,93 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту