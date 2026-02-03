Украинские города среди самых дешевых в Европе: рейтинг стоимости жизни от Numbeo

Европейские финансовые столицы снова возглавили мировой рейтинг стоимости жизни. По данным платформы Numbeo, первые места в списке самых дорогих городов для проживания стабильно занимают швейцарские мегаполисы во главе с Цюрихом, в то время как украинские города оказались среди самых доступных в Европе, заняв нижние строчки глобального рейтинга из 479 городов.

Топ-10 самых дорогих городов мира для проживания

По результатам рейтинга первые позиции в списке самых дорогих городов мира стабильно удерживают европейские финансовые центры. Абсолютным лидером уже несколько лет остается Цюрих, где высокие расходы на жилье, услуги и повседневные нужды компенсируются соответственно высокими доходами населения.

По данным рейтинга Numbeo, в десятку самых дорогих городов мира для проживания вошли следующие города:

Цюрих, Швейцария

Женева, Швейцария

Базель, Швейцария

Лозанна, Швейцария

Лугано, Швейцария

Берн, Швейцария

Нью-Йорк, США

Рейкьявик, Исландия

Гонолулу, США

Сан-Франциско, США

Высокие позиции швейцарских городов в рейтинге объясняются дорогостоящим рынком недвижимости и общим уровнем цен. Например, средняя аренда однокомнатной квартиры в Швейцарии превышает 80 тыс. грн в месяц, при среднем доходе более 300 тыс. грн.

Где жить дешевле

На противоположной стороне рейтинга оказались города с минимальными затратами на жилье и повседневными потребностями.

Самым дешевым городом мира для проживания по версии Numbeo признан Коимбатур в Индии. Здесь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет около 7 тысяч гривен в месяц, в то время как средний доход населения составляет примерно 20 тысяч гривен.

В целом, наиболее доступные города сосредоточены преимущественно в странах Азии, где низкая стоимость жилья и услуг частично компенсирует более низкий уровень доходов.

В Европе же самыми дешевыми для проживания остаются города Балканского региона и Восточной Европы. В частности, наиболее доступными являются города Косово, Молдовы, а также отдельные населенные пункты Румынии и Болгарии, которые стабильно занимают нижние позиции европейского рейтинга стоимости жизни.

Какие украинские города попали в рейтинг

В глобальном рейтинге стоимости жизни, который включает 479 городов мира, украинские города заняли места в нижней части списка. В частности, Киев оказался на 412 позиции, Одесса — на 429, Львов — на 430 месте.

По данным Numbeo, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет около 10 тысяч гривен в месяц. Это позволяет украинским городам оставаться одними из самых дешевых для проживания в Европе рядом с городами Косово и Молдовы.

При этом Харьков занимает последнее место в европейском рейтинге стоимости жилья, что еще раз подчеркивает общую доступность украинских городов по сравнению с большинством европейских стран.

Как формируется рейтинг

Рейтинг стоимости жизни от Numbeo составляется на основе комплексного анализа ежедневных расходов жителей разных городов мира. Для этого используется сравнение цен на ключевые категории затрат, непосредственно влияющих на уровень жизни и финансовую нагрузку.

К основным показателям, учитываемым при формировании рейтинга, относятся стоимость аренды жилья, цены на продукты питания, посещение ресторанов, расходы на общественный транспорт и базовые услуги. Отдельное внимание уделяется покупательной способности населения — соотношению средних доходов и расходов в конкретном городе.

Такой подход позволяет не только определить, где жизнь самая дорогая или дешевая, но и объективно сравнить города между собой с учетом реальных экономических условий.