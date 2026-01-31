Multi от Минфин
31 января 2026, 14:41 Читати українською

У НБУ появился повод понизить курс евро и поддержать доллар — эксперт

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует изменение тренда на валютном рынке: европейская валюта достигла своих максимумов и в ближайшее время начнет дешеветь по отношению к доллару. Это создаст предпосылки для укрепления гривны по отношению к евро. Об этом эксперт написал в Facebook.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует изменение тренда на валютном рынке: европейская валюта достигла своих максимумов и в ближайшее время начнет дешеветь по отношению к доллару.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Техническая картина: «Разворотный молот»

Анализируя недельный график пары EUR/USD, аналитик указывает на формирование классической фигуры технического анализа, что свидетельствует об изменении настроений инвесторов.

«Недельный график EUR/USD — очень красивый разворот. Посмотрите на эту последнюю свечу. Такой себе перевернутый молот гиганта, который еще и сформирован после гепа (разрыва цены) понедельника. Это разворотная формация», — объясняет Шевчишин.

По мнению эксперта, уровень 1,2 доллара за евро остается недостижимым максимумом в ближайшей перспективе. На февраль прогнозируется остановка роста евро.

Фундаментальные причины: Экономика ЕС

Помимо графиков, против евро играют и макроэкономические факторы:

  • Сильный евро вредит экспортерам: Дорогая валюта делает европейские товары менее конкурентоспособными на мировом рынке, что сдерживает экономику Евросоюза.
  • Низкая инфляция: Это дает основания Европейскому центральному банку (ЕЦБ) снижать процентные ставки.
  • Снижение ставок: Снижение ставок традиционно оказывает давление на курс валюты, делая ее дешевле.

Что это означает для курса в Украине

Шевчишин считает, что глобальное ослабление евро развяжет руки Национальному банку Украины для коррекции официального курса.

«У НБУ появится повод вернуть евро к гривне до уровня 51 грн и поддержать доллар», — резюмирует аналитик.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

+
0
Aktair1
Aktair1
31 января 2026, 16:36
#
Евро на зараз 51 з копійками, що повертати?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
