ЕС рассматривает более жесткие санкции, чем ценовой потолок на российскую нефть

Европейский Союз обсуждает возможность радикального усиления нефтяных санкций против России. В рамках подготовки 20-го пакета санкций Брюссель рассматривает предложение заменить текущий ценовой потолок на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг для ее транспортировки. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть предложения: блокада независимо от цены

Если ранее европейским компаниям разрешалось страховать и перевозить российскую нефть при условии, что она куплена дешевле определенной цены (с 1 февраля этот лимит должен был снизиться до $44,10 за баррель), то новое предложение предусматривает полный запрет.

Это означает, что компании из ЕС не смогут предоставлять услуги страхования, финансирования или логистики для любых грузов российской нефти, независимо от того, по какой цене она продается. По словам источников, такой шаг значительно упростит контроль за соблюдением санкций и закроет лазейки для обхода ограничений.

Сопротивление внутри ЕС

Инициатива является частью юбилейного 20-го пакета санкций, который ЕС планирует утвердить до конца февраля 2026 года (к годовщине вторжения). Однако для принятия решения необходимо согласие всех стран-членов. Источники сообщают, что несколько столиц уже высказались против замены гибкого ценового потолка на жесткий запрет услуг, опасаясь негативных последствий для мирового рынка.

Контекст: нефтяные доходы Кремля падают

Меры принимаются на фоне падения нефтяных доходов Москвы до самого низкого уровня с начала вторжения. Это стало результатом действия предыдущих санкций и низких мировых цен. Однако в последние дни цены на нефть немного выросли из-за геополитической напряженности: президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военными ударами, если тот не согласится на новое ядерное соглашение.