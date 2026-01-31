Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
31 января 2026, 10:45

Снова «шатдаун»: правительство США частично приостановило работу

Правительство Соединенных Штатов вступило в режим частичного «шатдауна» (приостановки работы) из-за задержки с утверждением финансирования в Палате представителей. Несмотря на достигнутую договоренность между президентом Дональдом Трампом и демократами, техническая пауза в финансировании возникла из-за недельного перерыва в работе нижней палаты Конгресса. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Соединенных Штатов вступило в режим частичного «шатдауна» (приостановки работы) из-за задержки с утверждением финансирования в Палате представителей.

Детали политического кризиса

Нынешний бюджетный конфликт разгорелся на фоне общественного резонанса после инцидента в Миннеаполисе, где сотрудники Пограничного патруля застрелили гражданина США Алекса Прэтти. Это событие заставило демократов выдвинуть ультиматум: финансирование Департамента внутренней безопасности будет разблокировано только в обмен на жесткие реформы в работе иммиграционных служб.

Среди ключевых требований оппозиции:

  • обязательное использование нательных камер агентами;
  • получение судебных ордеров для проведения операций;
  • запрет на использование масок сотрудниками;
  • прекращение массовых иммиграционных рейдов.

Компромиссное соглашение

В четверг президент Трамп и лидер демократов в Сенате Чак Шумер достигли соглашения. Согласно плану, финансирование Департамента будет продлено на две недели для проведения переговоров по реформам, в то время как остальные правительственные структуры получат бюджет до конца финансового года (30 сентября). Сенат уже утвердил это соглашение в пятницу.

Однако из-за того, что Палата представителей вернется из каникул только в понедельник, правительство технически осталось без финансирования на выходные. Ожидается, что конгрессмены проголосуют за пакет сразу после возвращения, и президент оперативно подпишет закон.

Последствия для страны

Этот «шатдаун» является вторым с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом (предыдущий длился рекордные 43 дня осенью). Однако на этот раз влияние на экономику и граждан будет минимальным:

  • Частичный характер: Ряд ведомств, в частности Министерство сельского хозяйства, Национальные парки и Министерство юстиции, уже имеют утвержденные бюджеты на год, поэтому продолжат работу в обычном режиме (программы продовольственной помощи не пострадают).
  • Работа в выходные: Большинство госслужащих, работающих в субботу и воскресенье (военные, авиадиспетчеры), имеют статус «критически важных» и не подпадают под сокращение.
  • Затронутые сектора: Официальную процедуру остановки начнут Минфин, Минобороны, DHS, Минтранс, Минздрав и Минтруда.

Стоит отметить, что согласно соцопросам, жесткая депортационная политика администрации становится все более непопулярной среди избирателей, что создает риски для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
