Курс доллара США вырос на 5 копеек во время межбанковских торгов в пятницу, 2 сентября. В то же время евро немного подешевело. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: доллар на межбанке вырос, а евро подешевел
|
Открытие 30 января
|
Закрытие 30 января
|
Изменения
|
42,77/42,80
|
42,82/42,85
|
Пять из пяти
|
51,08/51,09
|
50,98/51,00
|
10/9
Официальный курс: доллар — 42,81 грн, евро — 51,02 грн.
Средний курс в банках: 42,60−43,10 грн/доллар, 50,85−51,50 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,00−43,50, евро — 51,30−51,50 грн.
Источник: Минфин
