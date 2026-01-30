НБУ снизил официальный курс евро на 22 копейки после нового рекорда

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 2 февраля. Курсы доллара и евро снизились.

На понедельник НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,81 грн, что на 3 копейки меньше, чем в пятницу (42,84 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Нацбанк установил курс евро на понедельник на уровне 51,02 грн. Европейская валюта подешевела на 22 копейки по сравнению с пятницей, 30 января, когда был установлен новый максимум на уровне 51,24 грн.

