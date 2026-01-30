Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 2 февраля. Курсы доллара и евро снизились.
НБУ снизил официальный курс евро на 22 копейки после нового рекорда
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Курс доллара
На понедельник НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,81 грн, что на 3 копейки меньше, чем в пятницу (42,84 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.
Курс евро
Нацбанк установил курс евро на понедельник на уровне 51,02 грн. Европейская валюта подешевела на 22 копейки по сравнению с пятницей, 30 января, когда был установлен новый максимум на уровне 51,24 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии