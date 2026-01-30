Первые признаки падения золота и утраты веры в заработки на ИИ

Хотя глобальные политические вопросы отошли на второй план, неделя оказалась насыщенной экономическими и финансовыми событиями. В частности, стремительный взлет золота и серебра остановился неожиданной коррекцией. Может ли это говорить о начале более ощутимого падения драгоценных металлов, рассуждает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Как ни странно, но это была неделя без Трампа — никаких завоеваний Гренландии, издевательств над соседями, ликвидаций диктаторских режимов, покорения непокорных торговых партнеров — видимо президент все же решил отдохнуть. Но от этого жизнь точно не стала менее динамичной, ведь заседание ФРС, квартальные результаты технологических гигантов и десятков других компаний, ситуация на рынке драгоценных металлов дали инвесторам достаточно материалов для размышлений и заставляли принимать порой непростые решения.

ФРС ожидаемо ничего не изменила, но интересно, что решение было принято не единогласно. Два члена монетарного комитета, Stephen Miran и Chris Waller, настаивали на снижении ставки на 25 б.п., что неудивительно, ведь первый — «человек Трампа», а второй — финалист соревнований за пост председателя ФРС. Участники заседания повысили оценку состояния экономики с «средней» до «solid», выразили определенную обеспокоенность более высокой, чем хотелось бы, инфляцией и отметили определенную стабилизацию на рынке труда. Однозначного вердикта о возможности дальнейших снижений в ближайшее время нет. Джером Пауэлл выразил уверенность в том, что ФРС удастся сохранить независимость, даже несмотря на безумное политическое давление. Жаль только, что Пауэллу недолго осталось, потому что после его отставки за монетарную политику возьмется Трамп, и это точно один из существенных рисков, который влияет на поведение инвесторов.

Отчеты гигантов

Что касается корпоративных результатов, то все технологические гиганты, которые отчитывались на этой неделе, Microsoft, Meta, Tesla и Apple, превзошли ожидания по основным параметрам. Но интересно, что реакция инвесторов была разной в зависимости от компании. Больше всего пострадал Microsoft — после объявления результата и прогнозов цена упала аж на 10%.

У инвесторов, похоже, появляются сомнения в способности компании успешно зарабатывать на ИИ — спрос есть, но мощностей начинает не хватать, и с этим может быть проблема. А вот амбициозные планы Mета по будущим капитальным затратам инвесторов не испугали, и акции продолжили расти.

Tesla, как всегда, живет будущим и объявила об остановке производства двух моделей автомобилей в пользу производства роботов Optimus. Ну и традиционно — куча обещаний о системе автономного управления, robotaxi и развитии ИИ технологий в целом. Инвесторы продолжают верить Маску, но в этом квартале реакция была смешанной — акции сначала подросли, потом упали.

Apple отчиталась о росте продаж iPhone и не только: все подразделения, начиная с услуг и заканчивая производством аксессуаров, демонстрируют хорошие результаты, даже китайские продажи постепенно восстанавливаются. Так что рано еще хоронить Apple! Конечно, хороший денежный поток — это не сладкие обещания «ИИ-шных» марципанов, но тоже чего-то стоит…

Цена металлов

Золотая лихорадка на этой неделе продолжилась, а вместе с ней и серебряная. По состоянию на четверг, с начала этого года золото и серебро прибавили 28% и 73%, соответственно. Выглядит невероятно, но это правда. Интересно, что розничный спрос на золото уже превысил спрос со стороны центральных банков. Расбалансированность американского бюджета, огромный долг США и геополитический хаос, который активно усиливается благодаря нынешней администрации Белого дома, заставляют инвесторов отказываться от долгосрочных государственных облигаций США, которые традиционно играли роль защитного актива и балансировали портфели во время кризисов, и искать новые варианты «тихой гавани». И похоже, что ничего лучше традиционного золота нет, чего не скажешь о цифровом. С серебром немного другая история, которую не так уж легко объяснить.

Это в определенной степени феномен, который даже получил собственное название: «Trump of all trades». А при чем Трамп к серебру? Потому что цена на серебро, как и Трамп, делает, что хочет. Конечно, есть определенные фундаментальные причины: слабый доллар, ожидаемое снижение ставок, получение статуса критического минерала в США и возможное введение пошлин, более строгий экспортный контроль со стороны Китая и еще целый набор других.

Но все равно — то, что происходит с золотом сейчас, по моему мнению, является пузырем и закончится значительной коррекцией. И первые признаки возможного охлаждения появились уже в пятницу утром — золото потеряло 5%, серебро 12%. Означает ли это, что дальше только вниз? Не уверен! Но то, что драгоценные металлы в течение последних месяцев росли слишком быстро — это факт. Что ж, все естественно — когда пузырь надувается, все боятся упустить шанс и наперегонки спешат выбросить деньги на ветер. В краткосрочной перспективе психология инвесторов играет гораздо большую роль, чем фундаментальные факторы, хотя потом время всегда расставляет все по своим местам.

Что дальше? Сезон корпоративных результатов в разгаре, кандидата на пост будущего председателя ФРС вот-вот объявят, рынки драгоценных металлов разогрелись так, что уже можно плавить новые блестящие слитки, Трамп целую неделю накапливал энергию и тоже может «порадовать» мир какой-нибудь новой идеей, словом, катализаторов в избытке, чтобы на все хватило сил реагировать…