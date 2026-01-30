Multi от Минфин
українська
30 января 2026, 15:15

Первые признаки падения золота и утраты веры в заработки на ИИ

Хотя глобальные политические вопросы отошли на второй план, неделя оказалась насыщенной экономическими и финансовыми событиями. В частности, стремительный взлет золота и серебра остановился неожиданной коррекцией. Может ли это говорить о начале более ощутимого падения драгоценных металлов, рассуждает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Хотя глобальные политические вопросы отошли на второй план, неделя оказалась насыщенной экономическими и финансовыми событиями.

Как ни странно, но это была неделя без Трампа — никаких завоеваний Гренландии, издевательств над соседями, ликвидаций диктаторских режимов, покорения непокорных торговых партнеров — видимо президент все же решил отдохнуть. Но от этого жизнь точно не стала менее динамичной, ведь заседание ФРС, квартальные результаты технологических гигантов и десятков других компаний, ситуация на рынке драгоценных металлов дали инвесторам достаточно материалов для размышлений и заставляли принимать порой непростые решения.

ФРС ожидаемо ничего не изменила, но интересно, что решение было принято не единогласно. Два члена монетарного комитета, Stephen Miran и Chris Waller, настаивали на снижении ставки на 25 б.п., что неудивительно, ведь первый — «человек Трампа», а второй — финалист соревнований за пост председателя ФРС. Участники заседания повысили оценку состояния экономики с «средней» до «solid», выразили определенную обеспокоенность более высокой, чем хотелось бы, инфляцией и отметили определенную стабилизацию на рынке труда. Однозначного вердикта о возможности дальнейших снижений в ближайшее время нет. Джером Пауэлл выразил уверенность в том, что ФРС удастся сохранить независимость, даже несмотря на безумное политическое давление. Жаль только, что Пауэллу недолго осталось, потому что после его отставки за монетарную политику возьмется Трамп, и это точно один из существенных рисков, который влияет на поведение инвесторов.

Отчеты гигантов

Что касается корпоративных результатов, то все технологические гиганты, которые отчитывались на этой неделе, Microsoft, Meta, Tesla и Apple, превзошли ожидания по основным параметрам. Но интересно, что реакция инвесторов была разной в зависимости от компании. Больше всего пострадал Microsoft — после объявления результата и прогнозов цена упала аж на 10%.

У инвесторов, похоже, появляются сомнения в способности компании успешно зарабатывать на ИИ — спрос есть, но мощностей начинает не хватать, и с этим может быть проблема. А вот амбициозные планы Mета по будущим капитальным затратам инвесторов не испугали, и акции продолжили расти.

Tesla, как всегда, живет будущим и объявила об остановке производства двух моделей автомобилей в пользу производства роботов Optimus. Ну и традиционно — куча обещаний о системе автономного управления, robotaxi и развитии ИИ технологий в целом. Инвесторы продолжают верить Маску, но в этом квартале реакция была смешанной — акции сначала подросли, потом упали.

Apple отчиталась о росте продаж iPhone и не только: все подразделения, начиная с услуг и заканчивая производством аксессуаров, демонстрируют хорошие результаты, даже китайские продажи постепенно восстанавливаются. Так что рано еще хоронить Apple! Конечно, хороший денежный поток — это не сладкие обещания «ИИ-шных» марципанов, но тоже чего-то стоит…

Цена металлов

Золотая лихорадка на этой неделе продолжилась, а вместе с ней и серебряная. По состоянию на четверг, с начала этого года золото и серебро прибавили 28% и 73%, соответственно. Выглядит невероятно, но это правда. Интересно, что розничный спрос на золото уже превысил спрос со стороны центральных банков. Расбалансированность американского бюджета, огромный долг США и геополитический хаос, который активно усиливается благодаря нынешней администрации Белого дома, заставляют инвесторов отказываться от долгосрочных государственных облигаций США, которые традиционно играли роль защитного актива и балансировали портфели во время кризисов, и искать новые варианты «тихой гавани». И похоже, что ничего лучше традиционного золота нет, чего не скажешь о цифровом. С серебром немного другая история, которую не так уж легко объяснить.

Это в определенной степени феномен, который даже получил собственное название: «Trump of all trades». А при чем Трамп к серебру? Потому что цена на серебро, как и Трамп, делает, что хочет. Конечно, есть определенные фундаментальные причины: слабый доллар, ожидаемое снижение ставок, получение статуса критического минерала в США и возможное введение пошлин, более строгий экспортный контроль со стороны Китая и еще целый набор других.

Но все равно — то, что происходит с золотом сейчас, по моему мнению, является пузырем и закончится значительной коррекцией. И первые признаки возможного охлаждения появились уже в пятницу утром — золото потеряло 5%, серебро 12%. Означает ли это, что дальше только вниз? Не уверен! Но то, что драгоценные металлы в течение последних месяцев росли слишком быстро — это факт. Что ж, все естественно — когда пузырь надувается, все боятся упустить шанс и наперегонки спешат выбросить деньги на ветер. В краткосрочной перспективе психология инвесторов играет гораздо большую роль, чем фундаментальные факторы, хотя потом время всегда расставляет все по своим местам.

Что дальше? Сезон корпоративных результатов в разгаре, кандидата на пост будущего председателя ФРС вот-вот объявят, рынки драгоценных металлов разогрелись так, что уже можно плавить новые блестящие слитки, Трамп целую неделю накапливал энергию и тоже может «порадовать» мир какой-нибудь новой идеей, словом, катализаторов в избытке, чтобы на все хватило сил реагировать…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що номінує колишнього члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на посаду нового голови ФРС. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат, Ворш замінить Джерома Пауелла, чий термін повноважень спливає у травні 2026 року.
