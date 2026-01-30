Multi от Минфин
30 января 2026, 15:55

Юань идет на рекорд: китайская валюта демонстрирует самый продолжительный рост за 13 лет

Китайский юань продолжает уверенное ралли, которое может стать самым длинным недельным победным циклом за последнее десятилетие. В преддверии Лунного Нового года спрос на национальную валюту Китая стремительно растет, что толкает курс к новым максимумам. Об этом сообщает Bloomberg.

Десять недель роста

Юань готовится закрыть десятую неделю подряд в плюсе по отношению к доллару. Это самая продолжительная серия укрепления валюты с 2013 года. На материковом рынке юань стабильно держится на отметке около 6,95 доллара.

Аналитики Maybank и Crédit Agricole не исключают, что к началу праздничных каникул в феврале курс может протестировать 6,90.

Почему юань дорожает сейчас?

Главным драйвером выступает сезонный фактор и макроэкономические ожидания:

  • Праздничные выплаты: Перед Месячным Новым годом китайские компании массово конвертируют долларовую выручку в юани, чтобы выплатить годовые бонусы сотрудникам и профинансировать праздничные расходы.
  • Давление США: Министерство финансов США в четверг назвало юань «существенно недооцененным» и призвало Пекин позволить курсу укрепляться быстрее и более упорядоченно.
  • Дедолларизация: Рост интереса к внутренним акциям Китая и глобальный тренд на снижение зависимости от доллара также поддерживают юань.

Позиция Пекина

Несмотря на очевидную силу валюты, Народный банк Китая (НБК) действует осторожно. Слишком крепкий юань может помешать конкурентоспособности китайского экспорта.

С конца ноября регулятор устанавливал ежедневный справочный курс несколько слабее, чем ожидал рынок, пытаясь замедлить темпы роста.

Эксперты банка HSBC отмечают, что власти Китая, вероятно, поддерживают идею укрепления юаня, но стараются, чтобы этот процесс был постепенным и не вызвал шоков на рынке.

«Мы ожидаем, что восходящий тренд юаня сохранится до каникул, однако после праздников активность на торгах естественным образом снизится, что может стабилизировать курс», — отмечает Пол Макел, руководитель отдела валютных исследований HSBC.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
