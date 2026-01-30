Ипотечный рынок оживает: в ноябре украинцы взяли кредитов на 1,5 млрд грн, но разрыв между регионами растет

Украинский рынок ипотечного кредитования продемонстрировал заметный рост в конце 2025 года. В ноябре банки выдали 743 кредита на общую сумму 1,5 миллиарда гривен. Это на 25,7% больше по количеству сделок, чем в ноябре предыдущего года, когда было оформлено 591 займ . Однако общая картина за год свидетельствует о спаде активности и критической диспропорции в развитии регионов. Об этом сообщает председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев , ссылаясь на опрос НБУ .

Первичный рынок выходит в лидеры

Основным двигателем роста стал первичный рынок недвижимости (новостройки). В ноябре 2025 года украинцы оформили 434 кредита на сумму 910 миллионов гривен для покупки жилья от застройщика, что значительно превышает показатель прошлого года (307 сделок).

На вторичном рынке ситуация скромнее — 309 ипотек на сумму 614 миллионов гривен.

Стоимость кредитов несколько выросла по сравнению с прошлым годом:

Эффективная ставка на «первичке» составляет 8,14% годовых (было 7,93%).

На «вторичке» — 9,42% (было 8,60%).

Положительным сигналом для банковской системы стало существенное улучшение платежной дисциплины: доля неработающих кредитов (NPL) снизилась до 11% по сравнению с 17,4% годом ранее.

Киев строится, прифронтовые регионы — стоят

Несмотря на ноябрьский всплеск, общие результаты за 11 месяцев 2025 года показывают охлаждение рынка. За этот период было выдано 7330 ипотечных кредитов на сумму 13,7 млрд грн, что на 1098 сделок меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наиболее тревожной тенденцией является географический разрыв. Львиная доля кредитов приходится на столицу и область. Статистика за ноябрь 2025 года ярко иллюстрирует эту пропасть:

Киевская область: 239 кредитов (год назад — 209).

Киев: 148 кредитов (год назад — 94).

Львовская область: 51 кредит (год назад — 36).

В то же время в прифронтовых областях кредитование практически остановилось:

Кировоградская область: 6 кредитов.

Запорожская область: 4 кредита.

Николаевская область: 3 кредита.

В целом за 11 месяцев разрыв между столицей (вместе с областью) и прифронтовыми территориями достиг 4,5 раза (3958 против 868 сделок). Например, в Харьковской области за почти весь год оформили только 57 договоров, а в Николаевской — 27.

«Это критически мало, учитывая огромный спрос на жилье среди ВПЛ и жителей поврежденных домов», — отметил Даниил Гетманцев.