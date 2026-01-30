В пятницу, 30 января, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют в пятницу: доллар и евро в банках продолжают дешеветь
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,50−43,10 грн. Евро покупают за 50,85 грн, а продают за 51,57 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,00−43,10, евро — 51,25−51,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,77−42,80 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,07−51,09 грн/евро.
Источник: Минфин
