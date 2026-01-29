Финансовая изоляция усугубляется: россия попала в «черный список» ЕС

Сегодня, 29 января, вступил в силу обновленный регламент Евросоюза, согласно которому россия включена в перечень стран высокого риска. Теперь россия официально стоит в одном ряду с КНДР, Ираном и Афганистаном как юрисдикция, имеющая стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Почему ЕС принял такое решение?

Европарламент и Евросовет пришли к выводу, что российская финансовая система стала инструментом обхода санкций и финансирования войны в Украине. Ключевые претензии регуляторов:

Коррупция и госструктура. Тесная связь организованной преступности с государственными органами.

Непрозрачность. Нехватка информации о реальных бенефициарах компаний и независимости финансовой разведки.

Криптоактивы. Отсутствие контроля над использованием криптовалют для незаконных операций.

Что это значит для бизнеса?

Включение в список — это не просто политический жест, а введение режима «усиленной проверки» для транзакций.

Европейские банки теперь обязаны проверять каждый платеж, связанный с рф, даже если он идет через третьи страны (Китай, ОАЭ, Индию). В случае малейшего сомнения в происхождении средств или конечного получателя, банки будут требовать массу документов или просто отказывать в обработке транзакции.

Это может оказаться финальным этапом отказа ЕС от российских энергоносителей. Торговля между ЕС и рф уже упала до минимума с 2002 года, а новые ограничения сделают сотрудничество с российскими контрагентами токсичным для западного бизнеса.

Последствия для граждан

Больше всего пострадают россияне, живущие в ЕС или пользующиеся европейскими банковскими сервисами.

Статус «страны высокого риска» автоматически делает любого владельца российского паспорта подозрительным для банковского комплаенса.

Банки будут чаще закрывать счета, блокировать переводы до выяснения происхождения средств и потребовать дополнительные справки. Это касается всех — от туристов до релокантов и журналистов.

Финансовые учреждения Центральной Азии и Кавказа будут вынуждены ограничивать работу с россиянами, чтобы не лишиться доступа к европейской банковской системе.

FATF и «черные списки»

Несмотря на решение ЕС, россия пока избегает попадания в глобальный черный список FATF благодаря поддержке стран БРИКС (Китая, Индии, Саудовской Аравии). Однако членство россии в этой организации остается приостановленным, а Киев продолжает требовать полной финансовой блокады Москвы.