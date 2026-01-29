На рынке криптовалют наблюдается стремительная коррекция. Цена первой криптовалюты продемонстрировала резкое падение, опустившись до отметки $84 700. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы CoinMarketCap.
Крипторынок в «красной» зоне: биткоин обвалился ниже $85 000
Статистика падения
За последние 24 часа биткоин потерял более 5% своей стоимости. Аналогичная отрицательная динамика наблюдается и на недельном графике — падение также составило почти 5%.
Это привело к массовым ликвидациям по фьючерсным контрактам — суточные потери составили более $800 млн. Под принудительное закрытие позиций попали более 212 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.
Общая ситуация на рынке
Вслед за биткоином в «красную» зону перешли и другие ведущие альтокины. Ethereum упал до $2815. За сутки актив потерял 6,25%. Большинство активов из первой десятки по капитализации также демонстрируют существенные потери. Наибольшее падение за сутки в:
