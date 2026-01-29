$800 млрд для Украины: свободная торговля с США и последствия для экономики (видео)

Свободная торговля с США — что это значит для экономики Украины после войны? В этом выпуске разбираем, как возможно введение свободной торговли между Украиной и США может повлиять на экономику страны, инвестиции в Украину и восстановление после войны. Какие отрасли могут выиграть первыми — металлургия, агросектор, ІТ, титан и оборонная промышленность — и почему США рассматривают Украину как стратегического экономического партнера.

Отдельно анализируем масштабные планы Запада по восстановлению Украины до 2040 года с потенциальным объемом финансирования до $800 млрд., а также условия, без которых крупные частные инвестиции не зайдут в страну. Как это отразится на платежном балансе, курсе гривны и экономической стабильности? Возможен ли переход от постоянной международной помощи к самостоятельному росту? И что случится, чтобы эти планы стали реальностью — смотрите в выпуске.