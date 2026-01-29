К закрытию межбанка в четверг, 29 января, курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 29 января
|
Закрытие 29 января
|
Изменения
|
42,82/42,85
|
42,77/42,80
|
5/5
|
51,28/51,30
|
51,18/51,21
|
10/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,60−43,11 грн. Евро покупают за 51,00 грн, а продают за 51,65 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,00−43,10, евро — 51,35−51,50 грн.
Источник: Минфин
