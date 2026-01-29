Министерство юстиции Украины ввело новую услугу, которая поможет гражданам «подтянуть» свои документы в приложение «Дия». Теперь внести свой идентификационный код (РНОКПП) в актовую запись можно в любом отделе ДРАЦС. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Документы в «Дие»: Минюст упростил процедуру актуализации данных в ГРАГС
Какие документы могут не отображаться из-за отсутствия РНОКПП в актовой записи?
- Свидетельство о рождении своем или ребенке;
- Свидетельство о браке;
- Запись об изменении имени.
Также может не отображаться свидетельство о расторжении брака, если у ГРАГС нет данных о судебном решении о расторжении брака.
Как решить проблему: алгоритм действий
- Обратиться в любой отдел ГРАГС (независимо от места регистрации).
- С собой взять паспорт, РНОКПП и (если необходимо) решение суда о расторжении брака, документы, подтверждающие родственные связи.
- Предоставить документы регистратору.
- После обновления данных в Реестре — выполнить повторную авторизацию в приложении «Дия». Документ отображается автоматически.
Почему это важно?
Актуализация актовой записи — это не только об отображении документа в смартфоне. Это ключ к получению многих сервисов, таких как:
- брак онлайн;
- подача заявлений в Международный реестр убытков;
- получение жилых ваучеров;
- получение сертификатов на обучение детей ветеранов;
- изменение места жительства и получение подъемников в несколько кликов;
- актуализация данных в Реестре территориального общества;
- и т.д.
Источник: Минфин
