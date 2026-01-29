Документы в «Дие»: Минюст упростил процедуру актуализации данных в ГРАГС

Министерство юстиции Украины ввело новую услугу, которая поможет гражданам «подтянуть» свои документы в приложение «Дия». Теперь внести свой идентификационный код (РНОКПП) в актовую запись можно в любом отделе ДРАЦС. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Какие документы могут не отображаться из-за отсутствия РНОКПП в актовой записи?

Свидетельство о рождении своем или ребенке;

Свидетельство о браке;

Запись об изменении имени.

Также может не отображаться свидетельство о расторжении брака, если у ГРАГС нет данных о судебном решении о расторжении брака.

Как решить проблему: алгоритм действий

Обратиться в любой отдел ГРАГС (независимо от места регистрации).

С собой взять паспорт, РНОКПП и (если необходимо) решение суда о расторжении брака, документы, подтверждающие родственные связи.

Предоставить документы регистратору.

После обновления данных в Реестре — выполнить повторную авторизацию в приложении «Дия». Документ отображается автоматически.

Почему это важно?

Актуализация актовой записи — это не только об отображении документа в смартфоне. Это ключ к получению многих сервисов, таких как: