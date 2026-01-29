Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Синергия Bybit и Solana: рост SKR в 10 раз, ранний листинг PENGUIN и лидерство bbSOL по доходности в 2026 году

Bybit, вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, зарекомендовала себя как ведущий игрок в экосистеме Solana. Это стало возможным благодаря дальновидной стратегии компании, всестороннему охвату решений на базе Solana и глубокой интеграции с сетью. В 2026 году Solana продолжает набирать обороты: растет активность в сети, возрождаются мемкоины, устанавливаются рекорды по стейкингу. И именно комплексная стратегия Bybit превращает эти тренды в мощную синергию.

Bybit, вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, зарекомендовала себя как ведущий игрок в экосистеме Solana.

Благодаря ранним листингам на Bybit Alpha, стейкингу без газа на Byreal, глубокой ликвидности на споте и ликвидному стейкингу bbSOL, Bybit поддерживает рост ведущих токенов Solana и предлагает пользователям удобный переход от торговли к стратегиям получения доходности. Такой подход делает Bybit одним из главных центров для трейдеров в экосистеме Solana и пользователей, ориентированных на доходность.

На волне роста Solana: Bybit усиливает преимущества там, где лидирует Solana

Solana уверенно начала новый год: SOL вырос более чем на 16% на фоне увеличения активности в сети, роста объемов стейблкоинов и возвращения интереса к мемкоинам. Уже очевидно, что в 2026 году Solana укрепляет статус одной из ключевых площадок для запусков мемкоинов.

Bybit делает ставку на комплексную стратегию для Solana: пользователи могут не только фиксировать прибыль, но и легко переключаться на доходные стратегии через Byreal и bbSOL. Ведущие проекты Solana получают полный доступ ко всем платформам Bybit — от ранних листингов (Bybit Alpha и Byreal) до спотового рынка и ликвидного стейкинга bbSOL. Для трейдеров и держателей bbSOL это означает максимум возможностей для заработка.

Платформа Bybit Alpha, разработанная компанией Bybit как инструмент раннего обнаружения активов, зарекомендовала себя в качестве устойчивого партнера экосистемы Solana с самого момента основания. Ключевое преимущество платформы — предоставление пользователям приоритетного доступа к токенам, демонстрирующим потенциал взрывного роста:

  • SKR вырос с уровня около $0,006 до более чем $0,06 (рост более чем в 10 раз) и показал торговый объем $250 млн за 24 часа. При этом доля пары SKR/USDT на Bybit превысила 13% от общего рынка — более $31 млн в торговом объеме, что позволило бирже занять лидирующие позиции среди централизованных бирж.

  • Bybit Alpha подхватила тренд на возрождение мемкоинов на Solana: в январе были добавлены PENGUIN, WHITEPEPE, TATA, HAPPY, PYBOBO и др. Существующие мемкоины тоже пошли в рост — BONK подорожал более чем на 50%.

  • Пользователи Bybit Alpha одними из первых присоединились к Pump.fun. В какой‑то момент этот проект стал второй по величине DEX на Solana, а недавно еще анонсировал запуск Pump Fund — альтернативы обычным венчурным фондам в Web3.

  • Проекты‑прорывы вроде KABUTO появились на Bybit раньше, чем на других платформах. Это стало возможным благодаря сочетанию трех ключевых факторов: интереса аудитории Alpha, спотовой ликвидность и возможности bbSOL для устойчивого развития.

Всесторонний подход Bybit к экосистеме Solana дополняется уникальными предложениями во всей экосистеме платформы — от Bybit Alpha и спотового рынка до Byreal и bbSOL:

  • Благодаря стейкингу без комиссий на Byreal пользователи размещают активы Solana без расходов на транзакции. Решение делает сервис доступнее для всех — от розничных до активных трейдеров

  • На споте — отличная ликвидность по SOL и другим токенам Solana. Это позволяет трейдерам использовать стратегии с большим объемом сделок, а также подтверждает, что Solana — лучшая площадка для быстрой торговли.

  • bbSOL — первый в истории токен ликвидного стейкинга Solana при поддержке биржи. Он позволяет пользователям получать вознаграждения за стейкинг, сохраняя при этом полную гибкость: возможность торговать, переводить средства или размещать капитал в интегрированных продуктах DeFi и на бирже.

Благодаря комплексной инфраструктуре Bybit стала главным входом в экосистему Solana для институциональных и частных инвесторов. Это помогает сети перейти от спекуляций мемкоинами к инфраструктуре для институционалов.

О Bybit

Bybit — вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему с глобальным сообществом из более чем 80 миллионов пользователей. Bybit была основана в 2018 году, и с тех пор биржа меняет взгляд на открытость в децентрализованном мире, а также создает более простую, открытую и равную экосистему для всех. Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими Web3-протоколами, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными кастодиальными услугами, разнообразными маркетплейсами, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Это позволяет преодолевать разрыв между TradFi и DeFi, и помогать разработчикам, авторам и энтузиастам раскрывать весь потенциал Web3. Откройте будущее децентрализованных финансов на Bybit.com.

Источник: Минфин
