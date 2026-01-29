Синергия Bybit и Solana: рост SKR в 10 раз, ранний листинг PENGUIN и лидерство bbSOL по доходности в 2026 году

Bybit , вторая по торговому объему криптовалютная биржа в мире, зарекомендовала себя как ведущий игрок в экосистеме Solana. Это стало возможным благодаря дальновидной стратегии компании, всестороннему охвату решений на базе Solana и глубокой интеграции с сетью. В 2026 году Solana продолжает набирать обороты: растет активность в сети, возрождаются мемкоины, устанавливаются рекорды по стейкингу. И именно комплексная стратегия Bybit превращает эти тренды в мощную синергию.

Благодаря ранним листингам на Bybit Alpha, стейкингу без газа на Byreal, глубокой ликвидности на споте и ликвидному стейкингу bbSOL, Bybit поддерживает рост ведущих токенов Solana и предлагает пользователям удобный переход от торговли к стратегиям получения доходности. Такой подход делает Bybit одним из главных центров для трейдеров в экосистеме Solana и пользователей, ориентированных на доходность.

На волне роста Solana: Bybit усиливает преимущества там, где лидирует Solana

Solana уверенно начала новый год: SOL вырос более чем на 16% на фоне увеличения активности в сети, роста объемов стейблкоинов и возвращения интереса к мемкоинам. Уже очевидно, что в 2026 году Solana укрепляет статус одной из ключевых площадок для запусков мемкоинов.

Bybit делает ставку на комплексную стратегию для Solana: пользователи могут не только фиксировать прибыль, но и легко переключаться на доходные стратегии через Byreal и bbSOL. Ведущие проекты Solana получают полный доступ ко всем платформам Bybit — от ранних листингов (Bybit Alpha и Byreal) до спотового рынка и ликвидного стейкинга bbSOL. Для трейдеров и держателей bbSOL это означает максимум возможностей для заработка.

Платформа Bybit Alpha, разработанная компанией Bybit как инструмент раннего обнаружения активов, зарекомендовала себя в качестве устойчивого партнера экосистемы Solana с самого момента основания. Ключевое преимущество платформы — предоставление пользователям приоритетного доступа к токенам, демонстрирующим потенциал взрывного роста:

SKR вырос с уровня около $0,006 до более чем $0,06 (рост более чем в 10 раз) и показал торговый объем $250 млн за 24 часа. При этом доля пары SKR/USDT на Bybit превысила 13% от общего рынка — более $31 млн в торговом объеме, что позволило бирже занять лидирующие позиции среди централизованных бирж.

Bybit Alpha подхватила тренд на возрождение мемкоинов на Solana: в январе были добавлены PENGUIN, WHITEPEPE, TATA, HAPPY, PYBOBO и др. Существующие мемкоины тоже пошли в рост — BONK подорожал более чем на 50%.

Пользователи Bybit Alpha одними из первых присоединились к Pump.fun . В какой‑то момент этот проект стал второй по величине DEX на Solana, а недавно еще анонсировал запуск Pump Fund — альтернативы обычным венчурным фондам в Web3.

Проекты‑прорывы вроде KABUTO появились на Bybit раньше, чем на других платформах. Это стало возможным благодаря сочетанию трех ключевых факторов: интереса аудитории Alpha, спотовой ликвидность и возможности bbSOL для устойчивого развития.

Всесторонний подход Bybit к экосистеме Solana дополняется уникальными предложениями во всей экосистеме платформы — от Bybit Alpha и спотового рынка до Byreal и bbSOL:

Благодаря стейкингу без комиссий на Byreal пользователи размещают активы Solana без расходов на транзакции. Решение делает сервис доступнее для всех — от розничных до активных трейдеров

На споте — отличная ликвидность по SOL и другим токенам Solana. Это позволяет трейдерам использовать стратегии с большим объемом сделок, а также подтверждает, что Solana — лучшая площадка для быстрой торговли.

bbSOL — первый в истории токен ликвидного стейкинга Solana при поддержке биржи. Он позволяет пользователям получать вознаграждения за стейкинг, сохраняя при этом полную гибкость: возможность торговать, переводить средства или размещать капитал в интегрированных продуктах DeFi и на бирже.

Благодаря комплексной инфраструктуре Bybit стала главным входом в экосистему Solana для институциональных и частных инвесторов. Это помогает сети перейти от спекуляций мемкоинами к инфраструктуре для институционалов.

О Bybit

Bybit — вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему с глобальным сообществом из более чем 80 миллионов пользователей. Bybit была основана в 2018 году, и с тех пор биржа меняет взгляд на открытость в децентрализованном мире, а также создает более простую, открытую и равную экосистему для всех. Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими Web3-протоколами, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными кастодиальными услугами, разнообразными маркетплейсами, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Это позволяет преодолевать разрыв между TradFi и DeFi, и помогать разработчикам, авторам и энтузиастам раскрывать весь потенциал Web3. Откройте будущее децентрализованных финансов на Bybit.com.