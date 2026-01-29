Криптобиржа Bybit запускает розничные банковские услуги: пользователям будут выдавать персональный IBAN

Криптобиржа Bybit запускает собственные фиатные счета с IBAN (международный номер банковского счета) и фактически делает шаг в сторону полноценного банковского сервиса, пишет Bloomberg.

Что известно о запуске

Глава Bybit Бен Чжоу пояснил, что пользователям начнут выдавать персональный IBAN. Это означает, что клиент сможет отправлять и получать деньги через банки в разных валютах, причем стартовать сервис планируют с доллара США.

По задумке, биржа хочет убрать привычные сложности на стыке «фиат-банк-крипта» и дать возможность пополнять счет напрямую со своего банковского аккаунта.

В компании уточнили, что доступ к личному банковскому счету откроется сразу после прохождения проверки Know Your Customer.

После верификации пользователь сможет вносить фиат, оплачивать счета, получать зарплату и параллельно торговать криптовалютой, причем все операции будут идти под его собственным именем.

Отдельно Bybit напомнила о партнерствах: среди банковских контрагентов названы Национальный банк Катара (QNB) и DMZ Finance, с которыми биржа уже работала в сентябре 2025 года в проектах по токенизации активов

Bloomberg также пишет о сотрудничестве со стартап-кредитором Pave Bank, имеющим лицензию в Грузии. Ожидается поддержка переводов в 18 валютах, но запуск в таком виде еще зависит от одобрения регуляторов.