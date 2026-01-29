Установка солнечных панелей на зданиях в Украине будет происходить по максимально упрощенной процедуре. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин упростил правила установки солнечных электростанций на зданиях
Что изменилось
Раньше монтаж солнечных систем официально считался реконструкцией или капитальным ремонтом. Это заставляло владельцев зданий проходить сложные круги разрешительной системы, собирать стопки документов и получать разрешения на строительство.
Теперь правила другие:
- Эти работы исключены из перечня нуждающихся в специальных регистрационных процедурах.
- Упразднена необходимость получать любые разрешения от органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).
Как будет работать новая процедура
Для установки СЭС на крыше или фасаде здания теперь требуется только один ключевой документ — отчет о техническом обследовании здания.
Этого достаточно, чтобы подтвердить способность конструкции выдержать нагрузку. Никаких дополнительных согласований, регистраций или экспертиз в строительных инспекциях проходить не нужно.
