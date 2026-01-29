Кабмин упростил правила установки солнечных электростанций на зданиях

Установка солнечных панелей на зданиях в Украине будет происходить по максимально упрощенной процедуре. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что изменилось

Раньше монтаж солнечных систем официально считался реконструкцией или капитальным ремонтом. Это заставляло владельцев зданий проходить сложные круги разрешительной системы, собирать стопки документов и получать разрешения на строительство.

Теперь правила другие:

Эти работы исключены из перечня нуждающихся в специальных регистрационных процедурах.

Упразднена необходимость получать любые разрешения от органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

Как будет работать новая процедура

Для установки СЭС на крыше или фасаде здания теперь требуется только один ключевой документ — отчет о техническом обследовании здания.

Этого достаточно, чтобы подтвердить способность конструкции выдержать нагрузку. Никаких дополнительных согласований, регистраций или экспертиз в строительных инспекциях проходить не нужно.