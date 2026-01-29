OKX открывает доступ к VIP-статусу с расширенными привилегиями

Криптовалютная биржа OKX объявила о новой акции для трейдеров, в рамках которой пользователи могут получить VIP-статус OKX с повышением на два уровня сроком на 60 дней. Кампания действует до 19 февраля 2026 г. и дополнительно предусматривает возврат торговых комиссий в виде бонусов до 50 000 USDT.

Предложение ориентировано на активных трейдеров, желающих быстро протестировать преимущества VIP-программы OKX без длительного накопления торговых объемов.

Повышение VIP-статуса на два уровня

Участники промоакции получают временный VIP+2 статус на OKX сроком на 60 дней. Это открывает доступ к пониженным комиссиям, расширенным лимитам и дополнительным инструментам для торговли на спотовом и фьючерсном рынках.

Чтобы получить повышенный VIP-статус, достаточно выполнить одно из следующих условий:

хранить активы на бирже OKX на сумму от 50000 USDT;

иметь объем спотовой торговли за 30 дней от 1 000 000 USDT;

достичь объема фьючерсной торговли за 30 дней от 10 000 000 USDT;

подтвердить VIP-статус на другой криптобирже (Binance, Bybit, Bitget или BingX).

Заявку на повышение статуса можно подать по ссылке .

Возврат торговых комиссий

Параллельно с повышением VIP уровня трейдеры могут получить кэшбек торговых комиссий OKX. Размер бонусов напрямую зависит от общего торгового объема за период акции:

100 млн USDT → 5 000 USDT в торговых бонусах

200 млн USDT → 10 000 USDT в торговых бонусах

600 млн USDT → 30 000 USDT в торговых бонусах

1 млрд USDT → 50 000 USDT в торговых бонусах

Промокампания позволяет трейдерам получить VIP-статус OKX без стандартных требований, обычно предполагающих многомесячную активную торговлю. 60-дневный пробный период позволяет на практике оценить выгоду от пониженных комиссий и премиальных условий обслуживания. Кроме того, возможность возврата торговых комиссий делает кампанию особенно привлекательной для профессиональных и высокочастотных трейдеров, работающих с большим объемом.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.