Цена токена HYPE взлетела на 50% за неделю, Fidelity выходит на рынок стейблкоинов: что нового на крипторынке

Цена токена HYPE взлетела более чем на 50% за неделю

Цена токена Hyperliquid (HYPE) за последние 7 дней выросла более чем на 50%. На момент написания новости HYPE торгуется на уровне $32,48. Рыночная капитализация актива составляет $7,7 млрд.

Известный в криптосообществе аналитик под псевдонимом Henrik в соцсети X выделил ключевые причины положительной динамики проекта Hyperliquid:

связанные с Tornado Cash структуры и фонд Continue Fund завершили масштабную распродажу токена HYPE, что сняло основное давление на цену;

казначейские компании (DAT) активно наращивают позиции в токене;

Hyperliquid выиграла от роста цен на золото и серебро благодаря внедрению HIP-3;

платформа сохраняет лидерство по ключевым метрикам — объему торгов, открытому интересу и ежедневной активности пользователей;

на рынке фиксируется преимущество покупателей над продавцами.

Fidelity выходит на рынок стейблкоинов: запуск FIDD на базе Ethereum запланирован на февраль

Один из крупнейших в мире инвестиционных гигантов, Fidelity Investments, объявил о запуске собственного стейблкоина под тикером FIDD. Релиз актива состоится уже в начале февраля 2026 года в сети Ethereum.

Эмитентом токена выступит Fidelity Digital Assets — подразделение компании, владеющее федеральной банковской лицензией США. Это выделяет FIDD среди многих конкурентов, поскольку актив будет работать в рамках строгого банковского надзора.

Ключевые характеристики FIDD:

Привязка: 1:1 к доллару США.

Резервы: Состоят из наличных, ее эквивалентов и краткосрочных казначейских облигаций США (Treasuries).

Регуляция: Продукт полностью отвечает требованиям недавно принятого Genius Act, определяющим четкие правила управления резервами криптоактивов.

FIDD создавался как многоцелевой инструмент для разных категорий пользователей:

Институциональные расчеты: Трейдеры смогут совершать транзакции 24/7 без выходных.

Розничные платежи: Токен будет поддерживать ончейн-оплату товаров и услуг.

Экосистема DeFi: Поскольку FIDD базируется на Ethereum, он будет совместим с децентрализованными протоколами и другими блокчейн-площадками.

По словам президента Fidelity Digital Assets Майка О'Рейли, запуск стейблкоина является логичным шагом в эволюции платформы. Законодательные изменения в США (в частности, Genius Act) создали фундамент, который позволил компании вывести продукт на рынок с полной юридической уверенностью.

Конвертировать FIDD по номиналу можно как на внутренних платформах Fidelity, так и на крупнейших мировых криптобиржах.

Британский регулятор запретил «глумливую» рекламу Coinbase: крипту подавали как панацею от кризиса

Британское Управление по стандартам рекламы (ASA) наложило официальное запрещение на рекламную кампанию криптобиржи Coinbase. Регулятор признал действия компании безответственными из-за использования экономических проблем страны как маркетингового инструмента.

Рекламная кампания под названием Everything is Fine (Все в порядке) стартовала в июле 2025 года. В видеоролике биржа иронически высмеивала:

стремительный рост цен в Британии;

ухудшение условий жизни;

проблемы с антисанитарией в мегаполисах

Coinbase предлагала переход к криптоактивам как «очевидное решение» этих проблем. Хотя телевизионный цензор Clearcast сразу запретил ролик на ТВ, биржа продолжала активно распространять его в сети и размещать провокационные постеры в лондонском метро.

Аргументы ASA базируются на двух ключевых нарушениях:

Манипуляция эмоциями: Использование юмора для описания глубоких финансовых кризисов регулятор считает недопустимым. Это создает ложное впечатление, что сложные и высокорисковые инвестиции в крипту являются легким выходом из затруднительного положения.

Сокрытие рисков: Ни в одном из рекламных материалов Coinbase не указала на риски потери капитала, что прямо противоречит строгим британским законам по продвижению финансовых продуктов.

«Мы считаем, что призыв к „изменениям“ через юмор представляет инвестиции с высоким риском как простой ответ на сложные экономические вызовы», — говорится в заявлении ASA.

Генеральный директор биржи Брайан Армстронг попытался защитить кампанию, заявив, что она направлена на критику устаревшей финансовой системы в целом, а не конкретных действий британского правительства. Однако регулятор остался непоколебимым и обязал подразделение CB Payments Ltd немедленно прекратить любые трансляции этих материалов.

Традиционные финансы в ончейне: WisdomTree интегрировала свои токенизированные фонды в сеть Solana

Американский инвестиционный гигант WisdomTree сделал масштабный шаг в направлении цифровизации активов, запустив линейку токенизированных фондов в блокчейне Solana. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на официальный выпуск компании.

Интеграция позволяет перевести классические финансовые продукты — акции, инструменты денежного рынка и активы с фиксированным доходом — в формат токенов, работающих в сети Solana.

Как это будет работать:

Для институционалов: Через платформу WisdomTree Connect крупные клиенты смогут выпускать, хранить и управлять фондами непосредственно в блокчейне.

Для розничных пользователей: С помощью приложения WisdomTree Prime обычные инвесторы смогут покупать активы по USDC, обходя традиционные банки, и сохранять их на собственных некостодиальных кошельках.

Выбор сети Solana обусловлен высокой скоростью и низкими комиссиями, что критически важно для массового использования финансовых инструментов. Мередит Хэннон, руководитель направления цифровых активов в WisdomTree, подчеркнула, что этот запуск является частью стратегии по развитию регулируемых реальных активов (RWA) в ончейн-экосистеме.

Пользователи получают прямой доступ к фондам и сервисам конвертации стейблкоинов компании без посредников, что делает инвестиционный процесс более быстрым и прозрачным.