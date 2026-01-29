Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
29 января 2026, 11:32

Цена токена HYPE взлетела на 50% за неделю, Fidelity выходит на рынок стейблкоинов: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Цена токена HYPE взлетела на 50% за неделю, Fidelity выходит на рынок стейблкоинов: что нового на крипторынке
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цена токена HYPE взлетела более чем на 50% за неделю

Цена токена Hyperliquid (HYPE) за последние 7 дней выросла более чем на 50%. На момент написания новости HYPE торгуется на уровне $32,48. Рыночная капитализация актива составляет $7,7 млрд.

Известный в криптосообществе аналитик под псевдонимом Henrik в соцсети X выделил ключевые причины положительной динамики проекта Hyperliquid:

  • связанные с Tornado Cash структуры и фонд Continue Fund завершили масштабную распродажу токена HYPE, что сняло основное давление на цену;
  • казначейские компании (DAT) активно наращивают позиции в токене;
  • Hyperliquid выиграла от роста цен на золото и серебро благодаря внедрению HIP-3;
  • платформа сохраняет лидерство по ключевым метрикам — объему торгов, открытому интересу и ежедневной активности пользователей;
  • на рынке фиксируется преимущество покупателей над продавцами.

Fidelity выходит на рынок стейблкоинов: запуск FIDD на базе Ethereum запланирован на февраль

Один из крупнейших в мире инвестиционных гигантов, Fidelity Investments, объявил о запуске собственного стейблкоина под тикером FIDD. Релиз актива состоится уже в начале февраля 2026 года в сети Ethereum.

Эмитентом токена выступит Fidelity Digital Assets — подразделение компании, владеющее федеральной банковской лицензией США. Это выделяет FIDD среди многих конкурентов, поскольку актив будет работать в рамках строгого банковского надзора.

Ключевые характеристики FIDD:

  • Привязка: 1:1 к доллару США.
  • Резервы: Состоят из наличных, ее эквивалентов и краткосрочных казначейских облигаций США (Treasuries).
  • Регуляция: Продукт полностью отвечает требованиям недавно принятого Genius Act, определяющим четкие правила управления резервами криптоактивов.

FIDD создавался как многоцелевой инструмент для разных категорий пользователей:

  • Институциональные расчеты: Трейдеры смогут совершать транзакции 24/7 без выходных.
  • Розничные платежи: Токен будет поддерживать ончейн-оплату товаров и услуг.
  • Экосистема DeFi: Поскольку FIDD базируется на Ethereum, он будет совместим с децентрализованными протоколами и другими блокчейн-площадками.
  • По словам президента Fidelity Digital Assets Майка О'Рейли, запуск стейблкоина является логичным шагом в эволюции платформы. Законодательные изменения в США (в частности, Genius Act) создали фундамент, который позволил компании вывести продукт на рынок с полной юридической уверенностью.

Конвертировать FIDD по номиналу можно как на внутренних платформах Fidelity, так и на крупнейших мировых криптобиржах.

Британский регулятор запретил «глумливую» рекламу Coinbase: крипту подавали как панацею от кризиса

Британское Управление по стандартам рекламы (ASA) наложило официальное запрещение на рекламную кампанию криптобиржи Coinbase. Регулятор признал действия компании безответственными из-за использования экономических проблем страны как маркетингового инструмента.

Рекламная кампания под названием Everything is Fine (Все в порядке) стартовала в июле 2025 года. В видеоролике биржа иронически высмеивала:

  • стремительный рост цен в Британии;
  • ухудшение условий жизни;
  • проблемы с антисанитарией в мегаполисах

Coinbase предлагала переход к криптоактивам как «очевидное решение» этих проблем. Хотя телевизионный цензор Clearcast сразу запретил ролик на ТВ, биржа продолжала активно распространять его в сети и размещать провокационные постеры в лондонском метро.

Аргументы ASA базируются на двух ключевых нарушениях:

  • Манипуляция эмоциями: Использование юмора для описания глубоких финансовых кризисов регулятор считает недопустимым. Это создает ложное впечатление, что сложные и высокорисковые инвестиции в крипту являются легким выходом из затруднительного положения.
  • Сокрытие рисков: Ни в одном из рекламных материалов Coinbase не указала на риски потери капитала, что прямо противоречит строгим британским законам по продвижению финансовых продуктов.

«Мы считаем, что призыв к „изменениям“ через юмор представляет инвестиции с высоким риском как простой ответ на сложные экономические вызовы», — говорится в заявлении ASA.

Генеральный директор биржи Брайан Армстронг попытался защитить кампанию, заявив, что она направлена на критику устаревшей финансовой системы в целом, а не конкретных действий британского правительства. Однако регулятор остался непоколебимым и обязал подразделение CB Payments Ltd немедленно прекратить любые трансляции этих материалов.

Традиционные финансы в ончейне: WisdomTree интегрировала свои токенизированные фонды в сеть Solana

Американский инвестиционный гигант WisdomTree сделал масштабный шаг в направлении цифровизации активов, запустив линейку токенизированных фондов в блокчейне Solana. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на официальный выпуск компании.

Интеграция позволяет перевести классические финансовые продукты — акции, инструменты денежного рынка и активы с фиксированным доходом — в формат токенов, работающих в сети Solana.

Как это будет работать:

  • Для институционалов: Через платформу WisdomTree Connect крупные клиенты смогут выпускать, хранить и управлять фондами непосредственно в блокчейне.
  • Для розничных пользователей: С помощью приложения WisdomTree Prime обычные инвесторы смогут покупать активы по USDC, обходя традиционные банки, и сохранять их на собственных некостодиальных кошельках.

Выбор сети Solana обусловлен высокой скоростью и низкими комиссиями, что критически важно для массового использования финансовых инструментов. Мередит Хэннон, руководитель направления цифровых активов в WisdomTree, подчеркнула, что этот запуск является частью стратегии по развитию регулируемых реальных активов (RWA) в ончейн-экосистеме.

Пользователи получают прямой доступ к фондам и сервисам конвертации стейблкоинов компании без посредников, что делает инвестиционный процесс более быстрым и прозрачным.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
