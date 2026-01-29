Курс валют в четверг: доллар и евро в банках подешевели

В четверг, 29 января, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 6 копеек. Евро не изменился в покупке и потерял 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро в покупке и продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,57−43,14 грн. Евро покупают за 51,00 грн, а продают за 51,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,95−43,09, евро — 51,30−51,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,82−42,85 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,28−51,30 грн/евро.

