ОСМД и кооперативы смогут получить до 300 тысяч гривен помощи на генераторы и инверторы

Правительство запускает «СвітлоДім» — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто может получить деньги

«Правительство приняло решение о предоставлении государственной помощи от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования. Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дию. Рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития. Использовать средства нужно через 45 дней», — проинформировала Свириденко.

Программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области.

Когда стартует программа

О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно уведомит Минразвития.