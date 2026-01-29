Правительство запускает «СвітлоДім» — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
ОСМД и кооперативы смогут получить до 300 тысяч гривен помощи на генераторы и инверторы
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Кто может получить деньги
«Правительство приняло решение о предоставлении государственной помощи от 100 до 300 тысяч грн для ОCББ, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования. Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дию. Рассматривает и одобряет заявки комиссия при Минразвития. Использовать средства нужно через 45 дней», — проинформировала Свириденко.
Программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области.
Когда стартует программа
О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно уведомит Минразвития.
Комментарии