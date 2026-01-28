Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
28 января 2026, 19:11

66% украинцев сталкивались с кибермошенниками в 2025 году — опрос Viber

Ко Дню защиты данных Rakuten Viber провел ежегодный опрос и узнал, наталкивались ли украинцы на кибермошенников в 2025 году и стали ли лучше разбираться в кибербезопасности. Команда также узнала, что беспокоит украинцев при покупках в онлайне — фейковые продавцы, потенциальный доступ злоумышленников к личным данным.

66% украинцев сталкивались с кибермошенниками в 2025 году — опрос Viber
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Результаты опроса показали, что более 90% украинцев сталкивались с кибермошенниками: 66% встречали злоумышленников лично, еще 27% — слышали о таких случаях от окружения. На вопрос «Сталкивались ли вы с кибер- и телефонными мошенниками в течение последнего года?» ответы распределились следующим образом:

  • Да — 66% (62% в 2025 году);
  • Нет, но слышал о таких случаях от окружения — 27% (30% в 2025 году);
  • Нет, даже не слышал о таких случаях — 7% (8% в 2025 году).

Украинцы стали уделять больше внимания безопасности

Украинцы также рассказали, стали ли лучше разбираться в кибербезопасности в 2025 году. Более половины опрошенных (52%) делают все, чтобы знать о кибербезопасности больше — в начале 2025 года этот ответ выбрали всего 39%. Количество украинцев, не интересующихся вопросом кибербезопасности, снизилось: с 28% в январе 2025 года до 17% в январе 2026 года.

Как изменился интерес украинцев в теме кибербезопасности? Ответы на вопрос «По вашему мнению, стали ли вы лучше разбираться в кибербезопасности за последний год?» распределились следующим образом:

  • Скорее да, делаю все для этого — 52% (39% в 2025 году);
  • Не интересуюсь этим вопросом — 17% (28% в 2025 году);
  • Скорее нет, целенаправленно ничего не читал/а — 13% (21% в 2025 году);
  • И раньше круто разбирался в этом — 9% (7% в 2025 году);
  • Очень прокачался в этой теме, теперь могу лекции читать — 9% (5% в 2025 году).

Онлайн-шопинг: чего боятся покупатели?

Среди самых распространенных мошеннических схем в 2025 году оставались фейковые онлайн-магазины и продавцы на маркетплейсах (в частности, OLX). Продолжая тему безопасности в интернете, Rakuten Viber спросил украинцев, которые беспокоят при онлайн-шоппинге.

Больше респондентов волнует несоответствие товара ожиданиям — этот ответ избрали 57% опрошенных. Еще 6% украинцев переживают, что магазин окажется фейковым. 19% опрошенных совсем не покупают ничего в онлайне.

На вопрос «Что больше всего беспокоит при покупках в онлайне?» ответы распределились следующим образом:

  • Что товар не будет соответствовать ожиданиям — 57%;
  • Ничего не беспокоит, потому что не покупаю ничего в онлайне — 19%;
  • Ничего не беспокоит, заказываю в онлайне — 7%;
  • Что магазин окажется фейковым — 5%;
  • Что товар не придет вовремя / совсем не придет — 5%;
  • Что мошенники получат доступ к моей карточке — 4%;
  • Что мошенники получат доступ к аккаунту или другим личным данным — 3%.

Опрос

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, более 35 000 человек. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
