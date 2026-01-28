66% украинцев сталкивались с кибермошенниками в 2025 году — опрос Viber

Ко Дню защиты данных Rakuten Viber провел ежегодный опрос и узнал, наталкивались ли украинцы на кибермошенников в 2025 году и стали ли лучше разбираться в кибербезопасности. Команда также узнала, что беспокоит украинцев при покупках в онлайне — фейковые продавцы, потенциальный доступ злоумышленников к личным данным.

Результаты опроса показали, что более 90% украинцев сталкивались с кибермошенниками: 66% встречали злоумышленников лично, еще 27% — слышали о таких случаях от окружения. На вопрос «Сталкивались ли вы с кибер- и телефонными мошенниками в течение последнего года?» ответы распределились следующим образом:

Да — 66% (62% в 2025 году);

Нет, но слышал о таких случаях от окружения — 27% (30% в 2025 году);

Нет, даже не слышал о таких случаях — 7% (8% в 2025 году).

Украинцы стали уделять больше внимания безопасности

Украинцы также рассказали, стали ли лучше разбираться в кибербезопасности в 2025 году. Более половины опрошенных (52%) делают все, чтобы знать о кибербезопасности больше — в начале 2025 года этот ответ выбрали всего 39%. Количество украинцев, не интересующихся вопросом кибербезопасности, снизилось: с 28% в январе 2025 года до 17% в январе 2026 года.

Как изменился интерес украинцев в теме кибербезопасности? Ответы на вопрос «По вашему мнению, стали ли вы лучше разбираться в кибербезопасности за последний год?» распределились следующим образом:

Скорее да, делаю все для этого — 52% (39% в 2025 году);

Не интересуюсь этим вопросом — 17% (28% в 2025 году);

Скорее нет, целенаправленно ничего не читал/а — 13% (21% в 2025 году);

И раньше круто разбирался в этом — 9% (7% в 2025 году);

Очень прокачался в этой теме, теперь могу лекции читать — 9% (5% в 2025 году).

Онлайн-шопинг: чего боятся покупатели?



Среди самых распространенных мошеннических схем в 2025 году оставались фейковые онлайн-магазины и продавцы на маркетплейсах (в частности, OLX). Продолжая тему безопасности в интернете, Rakuten Viber спросил украинцев, которые беспокоят при онлайн-шоппинге.

Больше респондентов волнует несоответствие товара ожиданиям — этот ответ избрали 57% опрошенных. Еще 6% украинцев переживают, что магазин окажется фейковым. 19% опрошенных совсем не покупают ничего в онлайне.

На вопрос «Что больше всего беспокоит при покупках в онлайне?» ответы распределились следующим образом:

Что товар не будет соответствовать ожиданиям — 57%;

Ничего не беспокоит, потому что не покупаю ничего в онлайне — 19%;

Ничего не беспокоит, заказываю в онлайне — 7%;

Что магазин окажется фейковым — 5%;

Что товар не придет вовремя / совсем не придет — 5%;

Что мошенники получат доступ к моей карточке — 4%;

Что мошенники получат доступ к аккаунту или другим личным данным — 3%.

Опрос

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, более 35 000 человек. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.