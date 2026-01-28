НБУ снизил официальный курс доллара на 19 копеек

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 29 января. Курс доллара снизился, а евро не изменился.

Курс доллара

На завтра НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,76 грн, что на 19 копеек меньше, чем в среду (42,95 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.

Нацбанк установил курс евро на четверг на уровне 51,22 грн. Европейская валюта удержалась на историческом максимуме, установленном 28 января.

