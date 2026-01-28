Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 29 января. Курс доллара снизился, а евро не изменился.
НБУ снизил официальный курс доллара на 19 копеек
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На завтра НБУ установил официальный курс доллара на уровне 42,76 грн, что на 19 копеек меньше, чем в среду (42,95 грн). Напомним, что исторический максимум американской валюты был зафиксирован 19 января на отметке 43,41 грн.
Курс евро
Нацбанк установил курс евро на четверг на уровне 51,22 грн. Европейская валюта удержалась на историческом максимуме, установленном 28 января.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии