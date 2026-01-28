5G выходит за пределы мегаполисов: пилот стартовал в Бородянке

В Бородянке стартовал пилот технологии 5G. Он позволит протестировать технологию в условиях восстановленной телеком-инфраструктуры и подготовить сеть к полноценному масштабированию по всей стране после завершения военного положения. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Что известно о пилоте

Бородянка стала следующим шагом после Львова, где пилот стартовал в начале января 2026 года. Только за первые сутки к 5G во Львове подключились более 80 000 пользователей.

Пилот 5G в Бородянке охватит центральный район города. Отдельные зоны 5G могут разворачиваться по запросу бизнеса — мы будем способствовать таким инициативам.

После успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируем расширить на Харьков, а затем на Киев и Одессу.

Что дальше

Пилотный проект продлится до декабря 2026 года. Это время требуется, чтобы:

Проверьте совместимость оборудования 5G с военными системами. Мобильным операторам — оценить спрос на технологию. Государству — подготовить условия лицензий и стоимость частот для будущих аукционов после окончания военного положения.

Сколько станций по Украине

В настоящее время в Украине уже установлено 35 базовых станций 5G. Технология обеспечивает сверхбыстрый Интернет с минимальной задержкой. На сегодняшний день технологию поддерживают более 25% смартфонов украинцев.