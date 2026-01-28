Инвесторы массово продают криптовалюту, превращая биткоин в «банкомат»

Инвесторы массово продают криптовалюту, чтобы получить наличные, превратив биткоин «в банкомат», заявил глава отдела аналитики New York Digital Investment Group (NYDIG) Грег Чиполаро. Об этом пишет Сoindesk.

По его словам, во времена неопределенности и стресса на рынках инвесторы отдают приоритет надежным активам. В этой ситуации биткоин оказывается под более сильным давлением продаж, чем золото.

«Теоретически биткоин должен процветать в периоды неопределенности. На практике же он становится первым активом, который инвесторы продают, когда наступает критический момент. Это наносит репутации биткоина большой ущерб», — посетовал аналитик.

Дополнительное давление на первую криптовалюту создают крупные держатели.

Старые монеты продолжают перемещаться на биржи, а долгосрочные инвесторы сокращают позиции, формируя стабильный поток предложения и ослабляя поддержку цены, жалуется представитель NYDIG.

Ситуация на рынке золота выглядит противоположной: крупнейшие держатели, особенно центрбанки, наращивают закупку металла рекордными темпами, создавая устойчивый спрос.

По мнению эксперта, именно это формирует существенное расхождение в поведении двух активов во время рыночной турбулентности.

Биткоин лучше подходит для долгосрочного хеджирования рисков, таких как постепенное обесценение фиатных валют или долговые кризисы государств. Однако пока инвесторы не воспринимают существующие угрозы как фундаментальные, поэтому золото сохраняет статус предпочтительного защитного актива, сделал вывод Чиполаро.