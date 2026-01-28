Multi от Минфин
українська
28 января 2026, 15:05

Рей Далио объяснил, почему центробанки «печатают» деньги и чем это грозит экономике

Миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио раскрыл механизмы, которые заставляют правительства отказываться от твердых валют в пользу фиатных денег, и предупредил о неизбежных последствиях такой политики. По словам финансиста, попытки искусственно продлить кредитные циклы в конечном итоге приводят к обесцениванию денег. Об этом Рей Далио написал в соцсети X.

Миллиардер и основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио раскрыл механизмы, которые заставляют правительства отказываться от твердых валют в пользу фиатных денег, и предупредил о неизбежных последствиях такой политики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему исчезают «твердые» деньги

Как объясняет Далио, центральные банки стремятся растянуть цикл денег и кредитов на максимально длительный срок. Это делается для того, чтобы избежать болезненных экономических спадов, которые являются альтернативой постоянному стимулированию.

Когда система, основанная на «твердых деньгах» (например, обеспеченных золотом) и обязательствах по их выплате, становится слишком ограничивающей для экономики, правительства обычно отказываются от нее. На смену приходят так называемые фиатные деньги — бумажные валюты, не имеющие под собой реального физического актива.

Риски печатного станка

В фиатной системе центральный банк может печатать деньги без каких-либо ограничений. Это устраняет риск того, что у регулятора закончатся запасы золота или серебра и он будет вынужден объявить дефолт по своим обещаниям.

Однако, освободившись от необходимости привязываться к материальным запасам, банкиры сталкиваются с другой угрозой. Люди, контролирующие «печатные станки» (центральные банки в сотрудничестве с коммерческими банками), начинают создавать все больше денег и долговых обязательств.

Предел терпения рынка

Проблема возникает тогда, когда объем денежной массы и долгов значительно превышает количество произведенных товаров и услуг. В определенный момент владельцы огромных долговых активов (облигаций, депозитов) попытаются обменять их на реальные блага.

«Это будет иметь такой же эффект, как набег на банк, и приведет либо к дефолту по долгам, либо к девальвации денег», — подчеркивает Рэй Далио.

Распад монетарного порядка

Рей Далио, который последовательно изучает исторические циклы подъема и падения империй, в своих недавних выступлениях (в частности, на форуме в Давосе в январе 2026 года) заявлял, что мировой монетарный порядок находится в стадии распада. Он указывает на то, что инвесторы и даже центральные банки все чаще отдают предпочтение золоту, а не государственным облигациям США, опасаясь инфляции и санкций.

Далио называет этот процесс «дефиатизацией» — бегством от бумажных валют к реальным активам. Он советует инвесторам держать в своем портфеле от 5% до 15% золота в качестве страховки от обесценивания фиатных денег, сравнивая нынешнюю ситуацию со стагфляцией 1970-х годов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
