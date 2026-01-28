Министерство развития общин и территорий Украины определило приоритеты законодательной работы в сфере автомобильного транспорта на 2026 год. Главные цели — цифровизация логистики, усиление безопасности на дорогах и гармонизация украинских правил с нормами Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении министерства.
Таксисты получат новые правила работы: ключевые изменения, которые предлагает Минразвития
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Ключевые изменения, которые предлагает Минразвития
Самозанятые водители смогут покупать только через цифровые сервисы.
Таксистов обяжут получать электронный сертификат сроком 2 года. Ориентировочная стоимость в 2026 году — около 3 328 грн.
Работать водителем такси смогут:
- достигли 20-летнего возраста;
- имеют водительские удостоверения категории «В» со стажем более 2 лет;
- ежегодно проходят медицинское освидетельствование;
- в течение года до получения сертификата не привлекались к ответственности за нарушение ПДД более 5 раз;
- нет судимостей за уголовные преступления.
Для официальных перевозчиков предусмотрены отдельные требования:
- водители работают исключительно по трудовым договорам;
- каждый автомобиль должен быть оборудован таксометром и специальной маркировкой;
- в салоне и под лобовым стеклом обязательно будет размещаться QR-код, по которому пассажир сможет проверить данные водителя и законность его работы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1