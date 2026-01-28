Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
28 января 2026, 14:42

Таксисты получат новые правила работы: ключевые изменения, которые предлагает Минразвития

Министерство развития общин и территорий Украины определило приоритеты законодательной работы в сфере автомобильного транспорта на 2026 год. Главные цели — цифровизация логистики, усиление безопасности на дорогах и гармонизация украинских правил с нормами Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении министерства.

Министерство развития общин и территорий Украины определило приоритеты законодательной работы в сфере автомобильного транспорта на 2026 год.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые изменения, которые предлагает Минразвития

Самозанятые водители смогут покупать только через цифровые сервисы.

Таксистов обяжут получать электронный сертификат сроком 2 года. Ориентировочная стоимость в 2026 году — около 3 328 грн.

Работать водителем такси смогут:

  • достигли 20-летнего возраста;
  • имеют водительские удостоверения категории «В» со стажем более 2 лет;
  • ежегодно проходят медицинское освидетельствование;
  • в течение года до получения сертификата не привлекались к ответственности за нарушение ПДД более 5 раз;
  • нет судимостей за уголовные преступления.

Для официальных перевозчиков предусмотрены отдельные требования:

  • водители работают исключительно по трудовым договорам;
  • каждый автомобиль должен быть оборудован таксометром и специальной маркировкой;
  • в салоне и под лобовым стеклом обязательно будет размещаться QR-код, по которому пассажир сможет проверить данные водителя и законность его работы.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

BigBend
BigBend
28 января 2026, 15:20
#
На скільки це підвищить ціну та як саме це має посилити безпеку?
