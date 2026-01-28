Таксисты получат новые правила работы: ключевые изменения, которые предлагает Минразвития

Министерство развития общин и территорий Украины определило приоритеты законодательной работы в сфере автомобильного транспорта на 2026 год. Главные цели — цифровизация логистики, усиление безопасности на дорогах и гармонизация украинских правил с нормами Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении министерства.