Таиланд ужесточил контроль за наличными из-за подозрительных снятий на $13 млн

Банк Таиланда объявил о введении жестких мер по контролю за оборотом наличных средств. Решение принято после того, как регулятор зафиксировал две подозрительные транзакции на общую сумму около 450 млн батов (почти $13,3 млн) всего за несколько дней до всеобщих выборов, пишет Bloomberg.

Кому нужно столько налички

Глава Центробанка Витай Ратанакорн раскрыл детали операций на экономическом семинаре. По его словам, одно снятие составило 250 млн батов, второе — 200 млн батов.

«Кому нужно 250 миллионов батов наличными? — возмутился глава ЦБ. — Это момент, когда Центробанк обязан действовать, потому что такая активность подрывает экономику».

Инцидент произошел на фоне расследований Избирательной комиссии о возможной скупке голосов.

По данным Bangkok Post, более четверти избирателей готовы поддержать кандидатов, предлагающих деньги. Вывод огромной суммы мелкими купюрами лишь усиливает эти подозрения.

В ближайшие 2−3 месяца ЦБ введет регламент, обязывающий банки проводить усиленную проверку и отчитываться о снятии сумм, превышающих порог в 3−5 млн батов. Регулятор настаивает, что легальные крупные сделки (покупка земли или активов) должны проходить через банковские переводы.