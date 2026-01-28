Такер Карлсон: биткоин может отнять у доллара статус мировой резервной валюты

Американский журналист Такер Карлсон заявил о возможности замены доллара США биткоином в качестве мировой резервной валюты. В интервью с экономистом Питером Шиффом 26 января ведущий подчеркнул снижающуюся покупательную способность американской валюты.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Биткоин — новая глобальная резервная валюта?

«Так очевидно, что нужна новая глобальная резервная валюта. Вы не хотите, чтобы она принадлежала геополитическому сопернику. Почему бы биткоину не стать новой глобальной резервной валютой?» — отметил Карлсон в ходе дискуссии на своем YouTube-канале.

Шифф категорически отверг предложение журналиста, назвав американский стратегический резерв биткоина «фондом спасения биткоина» за счет налогоплательщиков.

По мнению экономиста, у криптовалюты «нет фактического применения» кроме спекуляций, а центральные банки не могут полагаться на актив без внемонетарного спроса.

Финансовые гиганты поддерживают идею

Заявление Карлсона совпало с позицией ведущих финансовых руководителей. Глава BlackRock Ларри Финк в официальном письме акционерам в марте 2025 года предупредил о рисках для доллара.

«США десятилетиями извлекали выгоду из того, что доллар служил мировой резервной валютой. Но это не гарантировано навечно. Если США не возьмут под контроль свой долг, если дефицит будет продолжать расти, Америка рискует потерять эту позицию в пользу цифровых активов, таких как биткоин», — написал руководитель крупнейшего в мире управляющего активами.

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг занял еще более определенную позицию. В июне 2025 года он предупредил, что биткоин «займет место резервной валюты», если конгресс не сократит дефицит и не начнет погашать государственный долг.

Политики присоединяются к дискуссии

Идею поддержал сенатор Рэнд Пол (Rand Paul), который еще в 2021 году заявлял о потенциале криптовалюты стать мировой резервной валютой. «По мере того как люди теряют доверие к правительственным институтам, биткоин может извлечь выгоду и подняться до того, чтобы стать мировой резервной валютой», — отмечал республиканский сенатор.

Основатель Binance Чанпен Чжао 26 января 2025 года также высказался о возможности биткоина стать глобальной резервной валютой, возродив дебаты о будущем денежной системы.

Исторические параллели и экономические предпосылки

Сторонники биткоина как резервной валюты указывают на исторические прецеденты смены денежных систем. Доллар США занял доминирующее положение после Бреттон-Вудского соглашения 1944 года, когда десятки стран договорились держать доллары наравне с золотом.

Национальный долг США превысил $37 трлн, что в три раза превышает темпы роста ВВП с 1989 года. По данным BlackRock, к 2030 году обязательные государственные расходы и обслуживание долга поглотят все федеральные доходы, создав постоянный дефицит.

Братья Уинклвосс на конференции Bitcoin Amsterdam назвали биткоин «величайшей инновацией прошлого века», которая может стать основой экономики следующих 500 лет. Они прогнозируют достижение цены в $1 млн за монету.

Дискуссия о биткоине как потенциальной резервной валюте отражает растущие сомнения в устойчивости существующей финансовой системы. Центральные банки различных стран уже диверсифицируют резервы, увеличивая долю золота и альтернативных активов в ответ на геополитические риски и санкционное давление.