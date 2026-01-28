Multi от Минфин
українська
28 января 2026, 11:15

Инвесторы скупают золото, опасаясь краха валют: Deutsche Bank советует вспомнить уроки Генриха VIII

Рынок драгоценных металлов начал 2026 год с феноменального роста: цена на золото пересекла историческую отметку в 5000 долларов за унцию, а серебро подорожало более чем на 50%. Такой ажиотаж вызван популярной в настоящее время теорией о неизбежном обесценивании мировых валют. Однако аналитики Deutsche Bank предупреждают, что эта стратегия может быть ошибочной, ссылаясь на исторический опыт, которому уже более 500 лет, пишет CNBC.

Рынок драгоценных металлов начал 2026 год с феноменального роста: цена на золото пересекла историческую отметку в 5000 долларов за унцию, а серебро подорожало более чем на 50%.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ставка на обесценивание денег

Инвесторы массово вкладывают средства в драгоценные металлы, делая так называемую «ставку на обесценивание». Суть этой идеи заключается в убеждении, что правительства стран, в частности США, будут намеренно снижать стоимость своих валют. Причина — необходимость обслуживать огромные государственные долги.

Логика трейдеров проста: власти будут печатать больше денег, чтобы покрыть дефицит бюджета. Дополнительным фактором является протекционистская политика второй администрации Дональда Трампа, из-за которой участники рынка постепенно отказываются от доллара США. Это, в свою очередь, толкает вверх цены на золото, серебро и другие защитные активы.

Однако макростратег Deutsche Bank Генри Аллен считает, что сценарий масштабной девальвации маловероятен. Свой прогноз он строит как на рыночных сигналах, так и на исторических прецедентах.

Исторические параллели: от Рима до Англии

Генри Аллен отмечает, что попытки власти обесценить собственные деньги ради покрытия расходов — идея не новая.

Пример Генриха VIII (1544 год). Король Англии решил девальвировать валюту, чтобы профинансировать государственные расходы. В то время это делалось физически: в монеты из золота и серебра добавляли более дешевые металлы, например, медь. Это позволило отчеканить больше монет, но следствием стала безумная инфляция. Уже в 1551 году, после смерти короля, эту политику пришлось отменить из-за массового недовольства населения, а обесцененные деньги изъяли из обращения.

Пример Римской империи (64 год н.э.). Император Нерон, желая увеличить доходы без повышения налогов, уменьшил содержание серебра в монетах. Эта тенденция продолжалась веками, пока содержание серебра не упало до 5%. Это привело к гиперинфляции, которую Аллен называет «ключевым фактором экономической нестабильности поздней Римской империи».

«Главным уроком в обоих случаях было то, что обесценивание не начиналось как огромный и внезапный шок. Это был постепенный процесс», — объясняет Аллен.

Политическая цена инфляции

Эксперт Deutsche Bank отмечает: сегодня правительства вряд ли пойдут по пути неконтролируемой печати денег, поскольку инфляция крайне непопулярна среди избирателей. За последние пять лет именно рост цен стал причиной смены власти во многих странах мира, независимо от идеологии правительств.

«Обесценить долг из-за инфляции сложнее, чем кажется, поскольку это встречает сильное политическое сопротивление из-за непопулярности инфляции», — отмечает стратег.

Аллен утверждает, что те, кто сейчас скупает золото, делают ставку на то, что страны будут игнорировать общественное возмущение. Однако история свидетельствует об обратном: политики будут пытаться избежать инфляции, чтобы сохранить власть.

Что показывают рынки

Помимо исторических уроков, текущие рыночные индикаторы также не подтверждают теорию о глобальном обвале валют. Аллен указывает на рынок деривативов (в частности, инфляционные свопы в США и Европе) и стабильную доходность казначейских облигаций. Эти инструменты не прогнозируют резкого скачка цен.

Именно поэтому стратег предупреждает: нынешнее ралли золота и серебра может быть основано на ложных предположениях, и ожидаемая инфляция может так и не вернуться к критическим уровням.

Как работает «порча монеты» в цифровую эпоху

Современным аналогом «порчи монеты» является монетарная политика, известная как «количественное смягчение». Центральные банки создают новые деньги для покупки государственных облигаций. Это увеличивает денежную массу в экономике. Если предложение денег растет быстрее, чем производство товаров и услуг, покупательная способность каждой отдельной единицы валюты (доллара или евро) падает. Именно от этого риска инвесторы пытаются защититься, покупая активы с ограниченным предложением, такие как золото или биткойн.

Почему это важно

Анализ Deutsche Bank напоминает, что финансовые рынки часто преувеличивают риски. Понимание того, что правительства будут бороться с инфляцией ради политического выживания, может уберечь частный капитал от покупки активов по их пиковым ценам перед потенциальной коррекцией.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
